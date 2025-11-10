Restablecen servicio de acueducto tras nueva fuga en el barrio Popular 1

Medellín, Antioquia

Cuadrillas técnicas atendieron una nueva fuga en la red secundaria de acueducto ubicada en la carrera 43 con calle 109, en el barrio Popular 1 de Medellín. El daño, que se presentó en una tubería que ya había sido intervenida, obligó a la suspensión temporal del servicio para varios sectores del nororiente de Medellín y del suroriente de Bello.

Acompañamiento a familias afectadas

Tras el reporte inicial, recibido a primera hora del domingo, personal social acompañó a 13 personas pertenecientes a cuatro familias cuyas viviendas resultaron inundadas por el daño en la red. Sus condiciones de hábitat fueron restablecidas y, tras la verificación del DAGRD, se confirmó que las cinco viviendas afectadas no presentaban problemas estructurales.

Mientras avanzaban las labores de diagnóstico y reparación, cuatro carrotanques apoyaron la distribución de agua potable en los barrios Moscú No. 2, Moscú No. 1, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI y Alpes del Norte.

En horas de la noche del domingo, los equipos en terreno identificaron que la fuga correspondía a una red de menor tamaño que no requería la interrupción total del circuito. Esto permitió iniciar el llenado progresivo de las tuberías, con el anuncio de normalización del servicio hacia la medianoche.

Servicio restablecido

El flujo de agua potable por el circuito Popular fue restablecido hacia las 3:00 de la madrugada de este lunes, normalizando el suministro para los barrios mencionados en Medellín y Bello.