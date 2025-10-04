Salario Mínimo 2026: ¿en cuánto quedaría el sueldo si sube el 11%? Analizamos aumento

Como cada año, los colombianos están atentos a las negociaciones sobre el salario mínimo para 2026, una cifra que impacta directamente en millones de hogares. El aumento se define en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio en el que se sientan representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

Según la ley, las propuestas deben estar listas antes del 15 de diciembre, primera fecha límite para llegar a un acuerdo. Sin embargo, si no se logra consenso, el plazo máximo se extiende hasta el 30 de diciembre, cuando el Gobierno debe expedir el decreto que fija el nuevo salario mínimo.

Lea también: Salario mínimo en 2026 subiría por encima de la inflación, confirma ministro de Hacienda

¿Cuál es el salario mínimo actual en Colombia?

En 2025, el salario mínimo en Colombia quedó en $1.423.500 COP sin auxilio de transporte, lo que representó un incremento del 9,53% respecto al año anterior. Con el auxilio de transporte, que se estableció en $200.000 COP, el total mensual que reciben los trabajadores es de $1.623.500 COP.

Esta base es el punto de partida para el cálculo del salario mínimo 2026, cuyo ajuste dependerá del comportamiento de la inflación y de la productividad del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que el incremento del salario mínimo para 2026 debería estar por encima del 5,2%, que corresponde a la inflación registrada. No obstante, no descartó que el aumento llegue a dos dígitos.

Le puede interesar: Aumento salario mínimo 2026 en Colombia: así quedaría si el incremento supera la inflación proyectada

Proyecciones oficiales para el salario mínimo 2026

Sin embargo, haciendo una proyección del salario con un aumento del 11%, este quedaría de la siguiente manera:

Salario mínimo actual (2025):

Básico: $1.423.500 COP

$1.423.500 COP Auxilio de transporte: $200.000 COP

$200.000 COP Total mensual: $1.623.500 COP

Aumento del 11%:

11% de $1.423.500= $156.585 COP

Nuevo salario básico: $1.423.500 + $156.585 = $1.580.085 COP

El auxilio de transporte también subiría :

11% de $200.000 = $22.000 COP

Nuevo auxilio: $222.000 COP

Salario mínimo 2026 con aumento del 11%:

Básico: $1.580.085 COP

$1.580.085 COP Auxilio de transporte: $222.000 COP

$222.000 COP Total mensual: $1.802.085 COP

Debate sobre el impacto del aumento

El incremento del salario mínimo siempre genera debate para los trabajadores, un ajuste más alto significa mayor capacidad adquisitiva en medio de la inflación que afecta alimentos, transporte y servicios básicos.

Sin embargo, para algunos sectores empresariales, un aumento cercano al 11% puede traer mayores costos de contratación, lo que en ciertos casos podría frenar la generación de empleo formal o incentivar la informalidad laboral.

Durante lo últimos 10 años, este aumento ha tenido distintos incrementos. Conozca cómo han sido los aumentos: