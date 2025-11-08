Este sería el aumento del salario mínimo 2026 si sube lo mismo que en 2025: Análisis de % // Caracol Radio

La recta final del año 2025 está en marcha y con ello llegan las diversas conversaciones sobre el incremento del salario mínimo de cara al año 2026, el cual también será el último del actual gobierno de Gustavo Petro, por lo que la expectativa es alta, y más teniendo en cuenta que el mandatario prometió “aprovechar”.

El alza del salario mínimo es una de las noticias de mayor interés dentro de millones de trabajadores y sus familias, para el presente año el porcentaje de incremento terminó decidiéndose por decreto de Gustavo Petro, esto tras varias conversaciones fallidas entre trabajadores y empresas.

Aquella decisión dejó un aumento del 9,54%, fijando el salario mínimo en COP $1′423.500, cifra que al sumarle el subsidio de transporte, quedaba en un total de COP $1′623.500.

¿Qué se sabe sobre el % de incremento para el año 2026?

En los próximos días comenzarán a reunirse los diversos sectores, quienes con base en cifras como la inflación anual y la productividad, tendrán que definir una cifra acorde, no obstante, existe la posibilidad de que se repita la misma situación que el año pasado, es decir, que los sectores no lleguen a un acuerdo.

Si esto llega a suceder, será, nuevamente, Gustavo Petro, quien tome la decisión final, y partiendo de esa base, el mandatario ya se pronunció y avisó que “aprovechará” su último año de mandato para subir el salario mínimo, además, en los últimos días, el ministro del interior, Armando Benedetti, propuso una cifra que ronda el $1′800.000.

Este sería el aumento del salario mínimo 2026 si sube lo mismo que en 2025

Para hacer la proyección, partimos de la cifra de COP $1.423.500 (sin transporte) y asumimos que el porcentaje de crecimiento será igual al de 2025, es decir, 9,54 %. Esto arroja:

Incremento estimado = 1.423.500 × 9,54 % = COP $135.830

Salario proyectado = 1.423.500 + 135.830 = COP $1.559.330

A este salario proyectado le sumamos el subsidio de transporte, que quedaría de $19.080 COP, es decir, $219.080 en total. De esta manera, el salario mínimo para el año 2026, si sube lo mismo que en 2025, quedaría en COP $1′778.410 con el auxilio de transporte, una cifra bastante cercana a la propuesta dentro del gabinete interno del gobierno.

Qué implicaciones tendría para trabajadores y empleadores

Para los trabajadores

Más poder de compra, siempre y cuando la inflación no sea mucho mayor al aumento.

Mejores condiciones para trabajadores formales que ganan el mínimo, lo que puede influir también en topes de prestaciones sociales.

Para los empleadores