Cuánto recibirá de prima si gana 2 salarios mínimo en 2025: cálculo y fechas clave del pago

Se aproxima la llegada de diciembre y este mes se convierte en un alivio económico para muchos, pues para varias personas llegan pago adicionales, como la prima de servicios, que está establecido dentro del Código Sustantivo del Trabajo.

La prima de servicios es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene un trabajador. Se trata de una prestación que consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos.

La prima de servicios debe ser abonada en dos pagos que cubren dos periodos, cada uno corresponde a 6 meses. La primera mitad debe ser pagada por tarde el 30 de junio, mientras que la segunda debe abonarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

Quienes tienen derecho a recibir prima

Este pago es para todos los trabajadores que cumplan con las condiciones de empleado dependiente y subordinado, incluyendo a los del servicio domestico. En ese orden de ideas, estas personas tienen derecho al pago de la prima, independientemente de tipo o la duración del contrato de trabajo al que estén vinculados y de su modalidad de ejecución.

Quienes no recibirán prima para diciembre

Por otro lado, los trabajadores que NO recibirán prima son aquellos independientes, aprendices, trabajadores temporales y trabajadores con salario integral.

¿Cómo calcular cuánto me llega de prima?

La prima de servicios debe calcularse de acuerdo con el salario base devengado por el trabajador. Es decir, si el salario es fijo, se utiliza el último salario; en caso de ser variable, se toma correspondiente al promedio del semestre.

En este orden de ideas, la fórmula del cálculo es la siguiente y varía según el tiempo trabajado:

Semestre completo : salario base x180 /360

: salario base x180 /360 Proporcional al tiempo laborado: salario base x días laborados en el semestre /360

Cuánto recibe de prima si gana dos salarios mínimos

Tenga en cuenta que la total de la prima dependerá de la cantidad de días trabajador durante el último semestre.

La prima legal semestral para un empleado con un salario mensual de $ 2,847,000.00 pesos colombianos (2 salarios mínimos menuales) en el año 2025 y que trabajó 180 días de los 180 que tiene el semestre, equivale a $ 1,423,500.00 pesos colombianos.

¿Cuánto es la prima de diciembre de un salario mínimo en 2025?

La prima legal semestral para un empleado con un salario mensual de $ 1,423,500.00 pesos colombianos (1 salario mínimos menual) en el año 2025 y que trabajó 180 días de los 180 que tiene el semestre, equivale a $ 811,750.00 pesos colombianos.