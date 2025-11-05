Si el salario mínimo sube a $1.800.000, ¿en cuánto quedaría el auxilio de transporte?

Mientras el gobierno nacional, los gremios económicos y las centrales obreras preparan lo que será la negociación del salario mínimo para 2025, las miradas ya comienzan a dirigirse hacia lo que podría suceder en 2026.

Una propuesta dada por el ministro del interior, Armando Benedetti, sugiere un salario mínimo de $1.800.000 para el año 2026, una cifra que marcaría un hito en la remuneración de los trabajadores colombianos. Esta proyección, naturalmente, lleva a preguntarse: ¿en cuánto quedaría el auxilio de transporte?

Es crucial aclarar que, a la fecha, estos valores son estimativos y proyectados. El salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) y el auxilio de transporte (AT) para 2025 aún no han sido oficializados mediante decreto presidencial, el cual se firma a finales de cada año. Los cálculos para 2026, por tanto, se basan en escenarios hipotéticos.

Los valores de 2025

Para realizar una proyección coherente, partimos de los valores que se manejan como probables para 2025, asumiendo un incremento cercano al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un punto porcentual adicional de productividad, una fórmula común en la negociación.

Salario Mínimo 2025 (proyectado): $1.423.500

Auxilio de Transporte 2025 (proyectado): $200.000

Salario Mínimo 2026: Los 5 criterios clave para definir su incremento en Colombia Ampliar

Así quedaría el auxilio de transporte para 2026

La propuesta de un salario mínimo de $1.800.000 para 2026 representa un aumento sustancial. Para entender su impacto en el auxilio de transporte, es necesario analizar la relación histórica entre ambos conceptos.

Si el salario mínimo pasa de $1.423.500 en 2025 a $1.800.000 en 2026, estaríamos ante un incremento del 26.45%. Aunque el gobierno fija el valor del auxilio de transporte de manera discrecional, en la práctica, su ajuste suele guardar una correlación con el porcentaje de aumento del salario base, buscando mantener el apoyo al costo del transporte público.

Aplicando este porcentaje de aumento al auxilio de transporte, la proyección quedaría de la siguiente manera:

Auxilio de transporte 2025 (proyectado): $200.000

Incremento proyectado (26.45%): $52.900

Auxilio de transporte 2026 (estimado): $252.900

¿Cómo quedaría el ingreso total para los trabajadores?

De materializarse esta propuesta, el impacto en el bolsillo de los cerca de 2.5 millones de colombianos que devengan un salario mínimo sería considerable. El ingreso mensual total, compuesto por el salario base más el auxilio de transporte, experimentaría un aumento notable.

Salario mínimo 2026 (propuesta): $1.800.000

Auxilio de transporte 2026 (estimado): $252.900

Ingreso total mensual proyectado: $2.052.900

Este escenario proyecta un ingreso total que superaría por primera vez la barrera de los dos millones de pesos, lo que representaría un alivio significativo para las familias que dependen de esta remuneración.

Gustavo Petro y Salario Minimo Ampliar

Factores que influirán en la decisión final

Es importante reiterar que estas cifras son una proyección basada en un escenario específico. La determinación final del auxilio de transporte para 2026 dependerá de varios factores económicos y sociales que se evaluarán a finales de 2025: