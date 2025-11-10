¿Cuándo es el Carnaval de Barranquilla 2026? Aquí están las fechas

El Carnaval de Barranquilla 2026 se vivirá del sábado 14 al martes 17 de febrero, según el calendario oficial. Durante esos días, la capital del Atlántico se transformará en el epicentro de la cultura caribeña, con desfiles, comparsas, conciertos y coronaciones que atraerán a visitantes de todo el país y del mundo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este año, el Carnaval estrena una imagen oficial inspirada en el ‘torito’, una de las danzas más representativas de la tradición barranquillera. El diseño, de estilo minimalista y moderno, busca resaltar la fuerza, el movimiento y la energía de este ícono del folclor, combinando líneas simples con los colores vibrantes del Caribe.

Cuatro días de pura tradición

El sábado de Carnaval arrancará con la esperada Batalla de Flores, el desfile más emblemático de la fiesta.

El domingo será el turno de la Gran Parada de Tradición, mientras que el lunes se vivirá la colorida Gran Parada de Fantasía. El martes cerrará con el tradicional Entierro de Joselito Carnaval, símbolo del fin de la temporada festiva y del renacer de la alegría barranquillera.

LEA TAMBIÉN: La Fiscalía imputa a Nicolás Petro HOY 10 de noviembre: estos son los nuevos presuntos delitos

Un ‘torito’ que marca tendencia

Con este nuevo diseño, el Carnaval apuesta por una estética minimalista, en la que el torito se convierte en protagonista de una imagen limpia, fresca y adaptable a distintos formatos digitales. La propuesta busca fortalecer la identidad visual del evento y proyectarlo internacionalmente como una fiesta moderna, sin dejar atrás su esencia popular.