La Fiscalía imputa a Nicolás Petro HOY 10 de noviembre: estos son los nuevos presuntos delitos

Este 10 de noviembre se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por otros cinco nuevos presuntos delitos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La diligencia se desarrollará en Barranquilla a las 9:00 de la mañana y tiene que ver con los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Este caso es por la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta participación de Nicolás Petro en la gestión de unos supuestos contratos con la Gobernación del Atlántico por más de $3.000 millones.

El ente investigador dio a conocer que por este caso se pedirá medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, quien también enfrenta el primer caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.