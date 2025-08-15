Conozca a Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026

La mañana de este viernes, 15 de agosto, la Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla designó de manera unánime a Michelle Char Fernández como la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, convirtiéndose en la soberana número 90 en presidir la fiesta más grande de Colombia.

La noticia fue anunciada por el alcalde distrital, Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde expresó: “¡Barranquilla, aquí está tu reina! Michelle Char Fernández es la soberana del Carnaval de Barranquilla 2026. Felicitaciones a esta barranquillera y carnavalera que nos hará gozar y vivir la fiesta con unión, alegría y comunidad”.

¿Quién es Michelle Char?

Michelle es una barranquillera de 23 años. Desde muy pequeña ha estado conectada con el folclor y la danza. Su formación inició en la escuela de Julie de Donado, formó parte del Ballet de Barranquilla durante una década y, en 2018, fue capitana juvenil del Country Club. Ha participado en diversos escenarios artísticos y en dos coronaciones de reinas del Carnaval. Además, ha integrado grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años hace parte del grupo Fuerza Negra, con el que ha seguido cultivando su amor por las raíces del Carnaval, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

La primera dama, Katia Nule de Char, felicitó a la nueva soberana con estas palabras: “Miche, este es tu sueño hecho realidad, un sueño que tienes desde pequeñita, y estoy convencida de que tu alegría, entusiasmo y esta campaña que hiciste para ser Reina del Carnaval harán que Barranquilla te acoja con los brazos abiertos”.

“Soy una mujer barranquillera, apasionada por mi cultura, una persona creativa, talentosa y con un buen corazón. Recibo con orgullo y emoción esta designación como Reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Para mí es un honor que llevaré en alto con total agradecimiento y alegría. ¡Invito a Barranquilla y al país a vivir este Carnaval con mucha unión, a que lo disfrutemos juntos y en paz! Estoy lista para llevar nuestra fiesta a todos los rincones de Colombia y del mundo”, manifestó Michelle, quien prometió un Carnaval inolvidable.

Formación académica y talento artístico

Estudió Diseño de Interiores y Productos en Milán, en la Universidad NABA (Nuova Accademia di Belle Arti). Es una empresaria de la moda y cuenta con dos líneas creativas: 08MIL, una marca de ropa que guarda la esencia de Barranquilla, inspirada en el código postal de la ciudad; y COSSAS, un emprendimiento que construye experiencias entre los espacios y el producto.

Es amante de la cumbia, por guardar la historia y raíz cultural del Carnaval, y del mapalé, por su fuerza, su celebración de la raza y exaltación de la libertad. Es hija de Miguel Char y Rocío Fernández.

Michelle proviene de una dinastía familiar de reinas que inició Laura Char Carson en 1989, continuó Andrea Jaramillo Char en 2012 y siguió con Victoria Char en 2022, como Reina del Carnaval de los Niños. Es un compromiso que ahora asume Michelle, para seguir llevando en alto una tradición que se remonta a 1918, y que la convierte en embajadora universal del Carnaval de Barranquilla.

Con la designación de la nueva soberana de los barranquilleros, comienza a escribirse la historia del Carnaval de Barranquilla 2026, que se vivirá del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive, es quien lo goza.