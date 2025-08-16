VIDEO: los 10 datos que debe saber de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Luego de conocerse que Michelle Char Fernández fue elegida como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, en Caracol Radio les mostramos los 10 datos curiosos y necesarios que usted necesita saber sobre la nueva soberana de una de las fiestas más grandes de Colombia.

Datos

Michelle tiene 23 años y es diseñadora de interiores y de producto , una formación creativa que se suma a su perfil multicultural.

Desde muy pequeña ha estado conectada con el folclor y la danza.

Su formación inició en la escuela de Julie de Donado, formó parte del Ballet de Barranquilla durante una década y, en 2018, fue capitana juvenil del Country Club.

Ha participado en diversos escenarios artísticos y en dos coronaciones de reinas del Carnaval.

Ha integrado grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina.

Desde hace tres años hace parte del grupo Fuerza Negra, con el que ha seguido cultivando su amor por las raíces del Carnaval, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

Es hija de Miguel Char (primo del alcalde Alejandro Char) y Rocío Fernández.

En su primer día como reina del Carnaval, Michelle alcanzó más de 80 mil seguidores nuevos en su red social de Instagram.

Mientras que en Tik-Tok ya superó más de 37 mil seguidores nuevos.

. Es la soberana número 90 de una de las fiestas más grandes de Colombia.

Video en redes

En el siguiente video de su red social Instagram, Michelle recopiló cómo fue su primer día como reina del Carnaval.

La noticia esperada

La noticia de que se convertiría en la nueva reina del Carnaval fue anunciada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde expresó: “¡Barranquilla, aquí está tu reina! Michelle Char Fernández es la soberana del Carnaval de Barranquilla 2026. Felicitaciones a esta barranquillera y carnavalera que nos hará gozar y vivir la fiesta con unión, alegría y comunidad”.