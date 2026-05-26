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26 may 2026 Actualizado 12:07

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Barranquilla

10 personas lesionadas deja accidente de tránsito en la vía Oriental: esto se sabe

El hecho se registró en la vía Oriental en el sentido Calamar – Barranquilla.

Accidente de tránsito en la vía Oriental. Foto: Cortesía.

Accidente de tránsito en la vía Oriental. Foto: Cortesía.

Accidente de tránsito en la vía Oriental. Foto: Cortesía.

Efraín

Barranquilla
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En la mañana de este martes, 26 de mayo, 10 personas lesionadas deja un fuerte accidente que se registró en la vía Oriental.

El hecho se registró en el kilómetro 67 + 150 en el sentido Calamar -Barranquilla.

Según las autoridades el accidente fue entre un tractocamión y un bus de servicio público intermunicipal.

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Las personas lesionadas fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en Malambo y Barranquilla.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito están investigando este hecho para esclarecer las causas del accidente.

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