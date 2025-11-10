Las dos bandas más temidas de Barranquilla juegan un partido de fútbol, en el marco de la Paz Total

Durante este fin de semana, presuntos miembros de las bandas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, de Barranquilla, jugaron un partido de fútbol, en el marco de los diálogos de paz que vienen desarrollando los líderes de estas organizaciones criminales con el Gobierno nacional.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Caracol Radio conoció que el encuentro deportivo tuvo lugar en una de las canchas del barrio Barlovento, donde por años estos grupos ilegales han tenido una fuerte injerencia.

Asimismo, que el partido habría sido organizado como una iniciativa entre las bandas.

En fotos y videos que circulan en las redes sociales, se pueden observar a los participantes disfrutando del compromiso deportivo y apoyados por hinchadas.

Cabe anotar que este partido de fútbol se cumple cuando se está hablando de un posible traslado a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, máximo jefe de ‘Los Costeños’, y Digno Palomino, líder de ‘Los Pepes’, para seguir avanzando en la Paz Total.