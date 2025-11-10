La Luna del Río entra en su recta final de construcción: conozca las fotos de los últimos detalles

La Alcaldía de Barranquilla informó que la Luna del Río está en su recta final de construcción.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esto se vio evidenciado en una nueva visita de inspección que realizó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras la llegada de las cabinas que completan el circuito.

“¡Nuestra Luna del Río está quedando de ensueño! Los tres aros que la conforman ya están listos. Ahora comienza el ensamble de las cabinas, esas que muy pronto elevarán a barranquilleros y visitantes para mirar, desde el cielo y con el río Magdalena como testigo, lo hermosa que está Barranquilla. Cada vez está más cerca el momento en que la Luna del Río encenderá su magia y nos regalará una nueva forma de ver nuestra ciudad: más viva y #AOtroNivel”, dijo el alcalde a través de un video publicó en su cuenta de X.

Las cabinas que completan el circuito. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla. Ampliar

El mandatario distrital destacó el avance en tiempo récord de la instalación de la rueda: “Como se puede apreciar, nuestra Luna del Río está totalmente armada, son 65 metros de diámetro, espectáculo para nuestro entretenimiento y turismo. Entonces, quería felicitar a la firma que está armando esto. Está espectacular, esto es increíble, en tiempo récord se hizo, se armó en días. Ya llegaron las cabinas donde va a estar la gente, los niños, la familia. Hoy empiezan el ensamblado de los ganchos, las cogen y las llevan a cada uno de sus puntos. Son 44 cabinas climatizadas, con aire acondicionado, una panorámica 360 como pueden ver”.

El nuevo sitio turístico está en el Malecón del Río. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla. Ampliar

Detalles clave: