Comfenalco Antioquia entregará más de 69.000 kits escolares y calzado a hijos de afiliados

Reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de las familias afiliadas, Comfenalco inició la entrega de más de 69.000 kits escolares y de calzado en las nueve subregiones del departamento. La jornada se extenderá entre el 4 de noviembre y el 14 de diciembre.

Apoyo educativo para hijos de trabajadores afiliados

El beneficio está dirigido a los hijos de afiliados en categorías A y B, es decir, familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En total, se entregarán 34.721 kits escolares, que incluyen cuadernos, lápices, lapiceros, colores, termo y morral, y 34.856 son calzado escolar para educación física.

El propósito de esta iniciativa es acompañar el regreso a clases en 2026, fomentar la permanencia educativa y aliviar la carga económica de los hogares antioqueños.

Comfenalco Antioquia complementa esta entrega con una estrategia pedagógica bajo el concepto “Guardianes del bienestar emocional”, que invita a los niños a reconocer y gestionar sus emociones como parte de su crecimiento.

Jornadas en las nueve subregiones

Las actividades incluirán espacios lúdicos, culturales y pedagógicos, que recorrerán las nueve subregiones de Antioquia durante las seis semanas de distribución.

Paula Cristina Cataño Arcila, jefe de Fondos de Ley de Comfenalco Antioquia, destacó el impacto simbólico y social de la iniciativa “Cada kit representa la oportunidad para que cada niño disfrute de su regreso a clase con emoción. Cada morral estará cargado de cuadernos, lápices, colores, y ahora calzado escolar, porque sabemos que cada paso cuenta para encontrar tu bienestar”

Para acceder a los kits, los padres o acudientes deberán presentar el documento de identidad o una carta de autorización si no pueden asistir personalmente. El cronograma de entrega está disponible en la página web de Comfenalco.