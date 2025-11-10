Barcelona se sumaría al interés de PSG por Daniel Muñoz de Selección Colombia

Daniel Muñoz se destaca con Crystal Palace desde su llegada en enero de 2024, procedente de Genk (Bélgica), donde salió campeón de la Copa junto a sus compatriotas Jhon Lucumí y Carlos Cuesta, en la zaga defensiva. Además, con el conjunto inglés sumó una FA Cup y una Community Shield, conquistadas en 2025.

El técnico Luis Enrique, último campeón de Champions League con PSG, fue consultado sobre los rumores que vincularon al antioqueño de 28 años con el club parisino, y sorprendió tras no cerrar la puerta del posible traspaso, producto de la lesión sufrida de Hakimi ante la infracción de Luis Díaz en Liga de Campeones, y declaró:

“Siempre estamos abiertos a fichajes, pero no hay prisa”, aseguró.

Barcelona y Chelsea, interesados en Daniel Muñoz

De acuerdo con el medio deportivo Fichajes.net, especializado en traspasos de futbolistas: “En Barcelona ven a Daniel Muñoz como una pieza que puede aportar de inmediato, tanto en ataque como en defensa, bajo un sistema que valora su explosividad y recorrido. Su rendimiento en la Premier League, junto a estadísticas que lo colocan entre los mejores en su puesto”, reveló el medio sobre el interés desde Cataluña.

Además, la el medio de comunicación independiente, Blaugranagram, enfocado en novedades de Barcelona, confirmó el interés a través de la siguiente información, publicada previamente:

En cuanto al interés de Chelsea, el mismo medio que apuntó al interés de Barcelona, señaló: “Chelsea decidió entrar en la carrera por Daniel Muñoz con la intención de reforzar su banda derecha, zona que necesita alternativas para afrontar lo que resta de curso”, informó.

Próximo partido de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Después del parón FIFA, donde Muñoz fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, el siguiente partido de Crystal Palace será frente a Wolverhampton de Jhon Arias.

El duelo es válido por la fecha 12 de la Premier League, y se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 10:00 am (hora Colombia).