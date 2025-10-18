Daniel Muñoz, una de las figuras del Crystal Palace en empate con Bournemouth: Hizo asistencia

Crystal Palace rescató un empate agónico en un partido que parecía tenerlo perdido ante Bournemouth por la fecha 8 de la Premier League. El resultado fue 3-3 y tuvo el protagonismo del colombiano Daniel Muñoz, quien fue una de las figuras del cuadro londinense, mientras que Jefferson Lerma no vio acción.

Las Cerezas comenzaron ganando el partido al minuto 7 con anotación de Eli Kroupi y este mismo marcó el 0-2 al 38′ para irse con una ventaja importante al descanso. No obstante, Crystal Palace se recompuso para el segundo tiempo, con la ayuda de Muñoz.

Muñoz y una asistencia que sirvió de envión anímico

Sobre el minuto 64 Muñoz recibió una habilitación por derecha y casi que llegando a la línea de fondo envió el centro a media altura para que Jean-Philippe Mateta definiera con un pase a la red. La acción se revisó por un posible fuera de juego en el inicio de la jugada, pero terminó convalidada a instancias del VAR descontar en el marcador.

Ese gol fue clave para el ánimo del Crystal Palace, pues cinco minutos más tarde llegó el 2-2. Cambio de frente que llegó a Daniel Muñoz y este la metió al centro del área de primera intención, pero el arquero alcanzó a tocarla antes de que Mateta la mandara a guardar. Por esta razón no se le cuenta la que hubiera sido otra asistencia de Muñoz en el partido.

Así, Muñoz, quien es considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, llegó a su segunda asistencia de la temporada y la número 13 desde que llegó al equipo inglés en 75 partidos jugados.

Ante Bournemouth, para aplicaciones como SofaScore, terminó con una calificación de 8.1, la segunda mejor del equipo, detrás de Mateta, quien marcó triplete.

El final del juego fue trepidante, pues Ryan Christie marcó el 2-3 para Bournemouth al 89′ y Mateta puso el 3-3 definitivo al 90+7′ mediante el cobro de un penal.

¿Qué se viene para Crystal Palace?

Crystal Palace queda ubicado parcialmente en el octavo lugar de la tabla con 13 unidades. Su próximo partido será contra AEK Larnaca por la Conference League el jueves 23 de octubre. Luego tendrá reto de Premier League ante Arsenal el domingo 26.