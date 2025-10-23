Durán y Deossa regresaron en Europa League; Muñoz y Lerma decepcionaron en Conference League. (Photo by Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images) / Jacques Feeney/Offside

Continúa la jornada europea. Este jueves 23 de octubre el turno fue para la Europa y Conference League con los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Fase de Liga.

Como era de esperarse, los colombianos tuvieron acción con sus respectivos equipos. Mientras que Jhon Jader Durán y Nelson Deossa sumaron minutos al superar sus problemas físicos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma decepcionaron.

Repase a continuación el balance de los colombianos en los diferentes torneos.

Así les fue a los colombianos en la Europa League

En esta tercera fecha de la Fase de Liga, cuatro colombianos tuvieron acción. El arquero Devis Vásquez fue el único en no tener actividad, tras quedar ausente en la convocatoria de la Roma.

Jhon Janer Lucumí: El zaguero central fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo 1-2 del Bologna en casa del FCSB rumano.

Nelson Deossa: El mediocampista fue inicialista y jugó 63 minutos en el empate 0-0 que logró su equipo, el Real Betis, en casa del Genk belga. Deossa no sumaba minutos desde el 14 de septiembre.

Juan Camilo Hernández: El 'Cucho' ingresó a los 77 minutos del empate a cero que protagonizaron Genk y Real Betis.

Jhon Jader Durán: El delantero entró al minuto 87 en la victoria 1-0 del Fenerbahce sobre Stuttgart. Durán no jugaba desde el 27 de agosto.

Jhon Janer Lucumí jugando con el Bologna en la Europa League. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) / Alessandro Sabattini Ampliar

Así les fue a los colombianos en la Conference League

En esta tercera fecha de la Fase de Liga, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron los representantes de Colombia en la Conference League. Si bien ambos fueron titulares con el Crystal Palace, no lograron evitar la derrota 0-1 frente al AEK Larnaca de Chipre.

Muñoz disputó la totalidad del encuentro, mientras que Lerma fue sustituido al minuto 71.

Daniel Muñoz jugando con el Crystal Palace en la Conference League. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images) / Sebastian Frej Ampliar

