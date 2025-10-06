Gloria del fútbol inglés se rindió ante Daniel Muñoz: “Es el mejor lateral derecho de la Premier”

Daniel Muñoz atraviesa un gran momento en el Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra. El lateral derecho colombiano viene de convertir dos anotaciones en sus más recientes compromisos con el equipo, una de ellas por la Conference League y la otra por la liga inglesa.

Pese a la derrota que sufrió su equipo este domingo ante el Everton, el antioqueño volvió a marcar la diferencia, abriendo el marcador en los primeros minutos del encuentro, pisando el área contraria como un atacante más.

Grandes elogios desde Inglaterra

La actualidad de Daniel Muñoz le ha valido recibir grandes elogios de figuras representativas del fútbol de Inglaterra. A tal punto de catalogarlo y reconocerlo como el mejor jugador en su posición del campeonato.

Jamie Carragher, gloria del Liverpool y del balompié inglés, que ahora se desempeña como comentarista y analista para Sky, dedicó grandes palabras al colombiano, luego de analizar lo que fue su anotación ante el Everton.

“Michael Keane tiene que ir con Mateta, tiene que correr hacia él y tiene que entrar allí. Luego, el Everton posee problemas porque no involucra a sus mediocampistas. Ese es el lío de este sistema del Crystal Palace, el defensor se encuentra anclado y Muñoz, que está en uno de los equipos que juega con carrileros en la Premier, para mí, es el mejor lateral derecho de la competencia”, sentenció Carragher.

Daniel Muñoz se estará uniendo en las próximas horas a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos. El combinado nacional estará enfrentándose el sábado 11 de octubre a México y el martes 14 del mismo mes a Canadá.