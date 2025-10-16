Díaz, Davinson, Muñoz, Cardona y más colombianos, entre los mejores del mundo en el último semestre

El Observatorio del Fútbol (CIES) se caracteriza por realizar análisis estadísticos en los que investigan diversos temas sobre los jugadores, su desempeño, los equipos o tendencias globales. Cada mes presentan los resultados de sus investigaciones y la número 50, entregada esta semana, fue titulada: “Los mejores jugadores del último semestre: ocho áreas”.

El Observatorio del Fútbol precisa que el estudio se basó en el desempeño de los futbolistas en los últimos seis meses de partidos de liga. Asimismo, detalla que investigaron ocho áreas de juego y concluyeron los 50 mejores futbolistas del mundo en cada una de ellas: defensa aérea, defensa terrestre, construcción en zona defensiva, elaboración, regate, creación de oportunidades, definición y ataque aéreo.

Los jugadores que encabezan cada escalafón son los siguientes: Virgil van Dijk (defensa aérea), Moisés Caicedo (defensa terrestre), Rúben Dias (construcción defensiva), Pedri González (elaboración), Michael Olise (regate), Lamine Yamal (creación de oportunidades), Kylian Mbappé (definición) y Erling Haaland (ataque aéreo).

Por su parte, de las ocho áreas, el nombre de futbolistas colombianos figura en siete de ellas. Solamente no hay presencia en defensa aérea, la cual es liderada por Virgil van Dijk.

Luis Díaz, el quinto mejor definidor del mundo

En la investigación del área de definición, en la que el mejor es Kylian Mbappé, figura el nombre de Luis Díaz, que se encuentra en el quinto puesto con un coeficiente de 92.3. El guajiro solo es superado, además del francés, por Harry Kane (96.6), Lionel Messi (92.5) y Serhou Guirassy (92.3).

Del mismo modo aparece en el puesto 23 Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con un coeficiente de 87.8 y un poco más abajo, en la casilla 29 está Luis Suárez con un porcentaje de 87.0.

Otros colombianos que figuran en la investigación

Defensa terrestre

Davinson Sánchez figura en el puesto 12 con coeficiente de 93.5

figura en el puesto 12 con coeficiente de 93.5 Yeimar Gómez figura en el puesto 21 con coeficiente de 91.2

figura en el puesto 21 con coeficiente de 91.2 Kevin Castaño figura en el puesto 27 con coeficiente de 90.8

figura en el puesto 27 con coeficiente de 90.8 Daniel Muñoz figura en el puesto 32 con coeficiente de 90.4

Creación

Edwin Cardona en el puesto 48 con 87.4 de coeficiente

Construcción defensiva

Solamente aparece Jhon Janer Lucumí en la casilla 48 con 89.2 de coeficiente

Elaboración

Juan Fernando Quintero en el puesto 32 con 88.7 de coeficiente

Regate

Kevin Serna en el puesto 26 con coeficiente de 87.4

Ataque aéreo

Jhon Córdoba en la casilla 17 con 92.6 de coeficiente