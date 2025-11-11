Buscan declarar a las ruinas de Armero como bien de interés cultural

Tolima

A 40 años de la Tragedia de Armero, la conservación de las ruinas es una de las mayores preocupaciones de los armeritas, quienes las consideran el principal testimonio de la catástrofe natural que acabó con 25.000 vidas.

Uno de sus mayores defensores es el artista plástico y gestor cultural Hernán Darío Nova, quien en los últimos 40 años ha trabajado por la conservación del patrimonio y la memoria histórica de Armero.

Nova reveló que en la actualidad el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes avanza en el inventario de las ruinas de Armero, el cual es el primer paso para declararlas como bien de interés cultural.

“Las ruinas en estos momentos están bastante descuidadas. Hay que reconocer al Ministerio el trabajo que está haciendo alrededor de Armero, con la Ley 1632 de honores a Armero de 2013. Esa ley es bastante amplia y se ha ejecutado en parte, y el Ministerio de las Culturas está realizando el inventario patrimonial para reconocer las ruinas de Armero y el lugar como bien de interés cultural”, explicó Nova.

Luego de que el Consejo Nacional de Patrimonio otorgue el reconocimiento a las ruinas de Armero, se podrá implementar un Plan de Manejo Especial para su conservación a largo plazo.

“Es urgente el Plan de Manejo Especial porque consideramos que esos vestigios o ruinas son algo fundamental para mantener viva la memoria. Son como los testigos físicos. Estamos otros testigos, que somos físicos por el momento, los sobrevivientes o habitantes de Armero, pero somos pasajeros, y las ruinas pueden permanecer más en el tiempo”, manifestó el maestro Nova.

Por último, el maestro reveló que han desaparecido cerca del 60 % de los inmuebles que componían las ruinas de Armero, entre otras causas, por la vegetación y los árboles que han crecido sin control en la zona durante las últimas cuatro décadas.