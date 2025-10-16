Así se robaron y malversaron los recursos de la tragedia de Armero: Mario Villalobos

El periodista colombiano, Mario Villalobos, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, hablando acerca de su nuevo lanzamiento, un libro basado en una investigación realizada por el mismo, que lleva el nombre de Armero, 40 años, 40 historias.

Mario comentó que su motivación para realizar dicha investigación, y posteriormente escribir el libro, fue su abuela materna, quien era oriunda de un municipio llamado Ambalema, ubicado cerca a Armero. Villalobos comentó, que su abuela le relataba como este municipio, era como un ‘Disneyland’ para ella, pues su padre la llevaba a ‘divertirse y pasarla rico’ allí. Por lo que luego de su fallecimiento, el autor decidió realizar esta obra en su memoria.

En cuanto al desarrollo de su investigación como tal, Villalobos aseguró que tuvo la posibilidad de recuperar documentos y cables diplomáticos de hace 40 años, en los cuales, encontró que en el mes de marzo de 1985, meses antes de la tragedia, un equipo de una entidad llamada ‘UNDRO’, que según el autor era un tipo de gestión de riesgo a nivel mundial, le hicieron una serie de recomendaciones al gobierno de dicho momento, donde incluían el uso de sismógrafos eficientes y desplegar una alerta de evacuación en la zona.

Además, por medio de una delegación diplomática acreditada en París, le ofrecieron ayuda a Colombia, quienes solamente debían enviar una carta con una solicitud formal, para que los expertos pudieran realizar una alerta y una evacuación pertinente en caso de un desenlace fatal. Sin embargo, esa carta no fue enviada a tiempo, pues desde la cancillería decidieron preguntar antes, con cuatro o cinco entidades, si valía o no la pena, proceso en el cual, se perdieron 79 días, en los cuales, según Villalobos, se habría podido resolver el tema.

Además, cuando se envió la carta el 12 de septiembre, dos meses antes de la tragedia, establecieron que se aceptaba la ayuda, sin embargo, que esta debía ser pagada por las naciones unidas.

Dentro de las historias que incluyó el autor en su libro, el autor resaltó dos anécdotas que descubrió en su trabajo de reporteria, por ejemplo, la historia de la familia Fraser, los hijos de unos inmigrantes suizos, quienes al encontrarse en medio de la avalancha, el padre decide amarrar a sus hijos, a su esposa y el mismo, contra una columna de la terraza del Hospital San Lorenzo, bajo la idea de que si iban a morir, por lo menos los encontraran a todos juntos. Sin embargo, gracias a dicha decisión, todos lograron sobrevivir.

Por otro lado, también mencionó la historia de la señora Esperanza Fierro, quien pudo saber algo de su hija después de 30 años, esto, luego de verla en una entrevista en la televisión japonesa, por lo que logró contactar al productor del programa y volver a ver a su hija muchos años después de no saber nada de ella.