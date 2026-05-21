Desde el proyecto Aerocafé buscan más de mil trabajadores para la construcción del lado Aire

Palestina

El proyecto del Aeropuerto del Café, en Palestina (Caldas), abrirá un espacio donde personas y empresarios regionales podrán postularse y conocer las vacantes disponibles para aplicar en la construcción de la etapa uno de Aerocafé. El objetivo es promover la participación de las comunidades, privados y mano de obra local para el desarrollo del proceso.

“Buscamos fortalecer los proveedores locales, que quede inversión en la región, que los $ 634.000 millones que tiene el contratista sean destinados en el área de influencia con personas que buscan trabajo o empresas que requieran postularse. La rueda de proveedores está dirigida a personas jurídicas para ofrecer carteras, maquinaria, material logístico, hospedaje, entre otros”, cuenta Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo del Aeropuerto del Café.

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Agrega que se necesitan cerca de mil personas de mano de obra calificada y no calificada. El SENA, será la encargada de canalizar las hojas de vida de aquellos interesados que deseen vincularse al proyecto. De esta manera, la jornada permitirá a las distintas firmas conocer, directamente, los portafolios, capacidades técnicas y propuesta de bienes y servicios ante los consorcios ejecutores e interventores del proyecto.

La jornada de recepción se realizará el próximo 5 de junio desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la Institución Educativa la Sagrada Familia, en Palestina (Caldas), donde se recibirán hojas de vida y propuestas.