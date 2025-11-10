40 años de la tragedia: en el 2025 se estrena una ley que honra la memoria de las víctimas

Manizales

En el marco de los 40 años de la tragedia provocada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, que en el año 1985 afectó gravemente a las poblaciones de Armero, en Tolima, y a los municipios de Villamaría y Chinchiná, en Caldas, fue aprobadala Ley 2505 de 2025, una iniciativa del senador Caldense, Guido Echeverri, que busca honrar la memoria de las víctimas y promover el desarrollo social, cultural y turístico en estas zonas históricamente afectadas.

Alcance de la nueva ley

El congresista por Caldas, explicó que esta norma actualiza y complementa las disposiciones previas que ya existían sobre la tragedia de Armero, con el propósito de no permitir que se pierda la memoria de lo ocurrido y de crear condiciones para la reivindicación de los derechos de las comunidades y entregar planes enfocados a la realización de proyectos turísticos, de prevención y acciones en el territorio afectado.

“Este proyecto avanza en temas que se han venido trabajando desde hace años y reclama del Gobierno resultados concretos. Se busca llenar estos territorios de posibilidades turísticas, económicas y de desarrollo, y no permitir que con la pérdida de la memoria se pierdan también los derechos de la gente”, expresó el senador Echeverri.

Un aporte a la cultura y al recuerdo

Esta nueva ley plantea la creación de un ente cultural encargado de promover procesos de recuperación histórica y de apoyo a los territorios afectados, fomentando el desarrollo turístico, científico, educativo y ambiental.

También facilitará jurídicamente la reincorporación de propiedades que fueron perdidas como consecuencia de la tragedia, destacando que en la zona aún quedan las ruinas de lo que fue en un momento uno de los municipios más prósperos del Tolima.

Armero, un bien de interés cultural de la nación

Entre las principales disposiciones, se destaca la declaratoria del desaparecido municipio de Armero como un “Bien de Interés Cultural de la Nación y del Volcán Nevado del Ruiz como Patrimonio Natural”, lo que permitirá destinar recursos y coordinar acciones entre el Estado y la comunidad para impulsar obras y proyectos de desarrollo sostenible en la región.

“Convertir a Armero y a los territorios afectados por el volcán en patrimonio cultural e histórico de Colombia es muy importante. Esta calificación le permitirá al Estado y a la comunidad implementar proyectos de desarrollo económico, cultural y turístico”, destacó el congresista.

Aporte al desarrollo económico y turístico de la zona

La Ley 2505 de 2025, también promueve medidas de exaltación de la memoria, como la capacitación de guías turísticos en la narrativa histórica de la catástrofe y la promoción del turismo sostenible y seguro en las zonas de influencia del volcán.