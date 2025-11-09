James Rodríguez se despachó con asistencia de lujo en Club León durante su posible último partido

Con el incierto futuro de James Rodríguez, Club León afrontó el último compromiso de la primera fase de la Liga MX ante Puebla en el compromiso de los dos coleros, y, posiblemente, el colombiano disputó su último partido con la camiseta de ‘La Fiera’,

El contrato que vincula a James con León va hasta diciembre del año en curso, y durante el último partido del año con el equipo, brindó una asistencia de lujo, ante la mirada de su afición.

Así fue la asistencia de James Rodríguez con León

La jugada surgió a partir de un tiro de esquina a favor de Puebla, que tras el despeje, el balón quedó rebotando en los pies de James Rodríguez, en el borde de su propia área.

El capitán de la Selección Colombia solo necesitó dos toques para acomodarla con gran técnica y envió el pase con la parte externa de su botín izquierdo para que Iván Moreno definiera de cara al arco, con un remate cruzado.

Vea la magistral asistencia de James Rodríguez con León:

James fue titular y fue reemplazado al 85′ por Ángel Estrada. Alejandro Organista (15′) y Emiliano Gómez (41′) fueron los autores de los goles para la visita.

El compromiso finalizó 1-2 con victoria de Puebla y León despidió el 2025 con 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas en la Liga MX Clausura, después de comandar durante algunas jornadas la punta del campeonato en el Apertura, cuando alcanzó a disputar la fase final.

Rendimiento de James Rodríguez con León

Desde su llegada al club en enero de 2025, procedente de Rayo Vallecano, el futbolista con pasado en Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Porto, Mónaco, entre otros; llegó a 9 asistencias y 5 goles en 34 partidos con el equipo de Guanajuato.

A continuación las estadísticas de James Rodríguez durante su reciente temporada con el equipo del técnico Ignacio Ambriz:

