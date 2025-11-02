Entrenador de León habló sobre la posible salida de James Rodríguez

En la fecha 16 de la Liga Mexicana, el León de James Rodríguez perdió de nuevo, esta vez cayó en su visita a América 2-0 y con esta derrota sentenció la eliminación del campeonato, apenas en la fase inicial.

El cuadro de Guanajato ha pasado por un mal momento durante este semestre en la Liga MX, en 16 partidos jugados solo ha sumado 13 unidades, resultado de nueve derrotas, cuatro empates y solo tres victorias. Incluso, cambiaron de entrenador y ahora los dirige el mexicano Ignacio Ambriz.

El ’10′ de la Selección Colombia esta con el equipo Esmeralda desde enero del 2025, tras un paso por el fútbol brasileño y luego regresar al Rayo Vallecano, equipo anterior el cual era dueño de sus derechos deportivos y por el cual se pagaron cerca de 2.5 millones de euros por su transferencia.

Durante este año el futbolista cucuteño ha sido la figura del León y se ha robado el protagonismo en el fútbol mexicano a pesar de los malos resultados del equipo, con la camiseta verde ha jugado 33 partidos, en los cuales marcó cinco goles y participó con asistencia en otras 8 oportunidades.

¿Qué dijo el técnico de León sobre James Rodríguez?

Tras este fracaso de de ‘Los Panzas Verdes’, la prensa mexicana ha comentado que James Rodríguez no estaría en el equipo para el próximo campeonato, debido a los malos resultados, también se ha indicado que ya se sabe de ofertas de otros equipos del país.

En conferencia de prensa el entrenador del León explicó “Siempre contar con esta calidad de jugadores a uno como entrenador, pues le sirve. Ahora hay otra parte que se le acaba el contrato, entonces ahí yo no me meto, pero bien, todo bien. Después no te acompañan los resultados, pareciera que nada funciona y que todo esta mal”.