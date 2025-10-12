Petición a James Rodríguez desde Club León tras goleada con Selección Colombia: “No aplica aquí”

Aunque James Rodríguez no marcó en la goleada 4-0 de la Selección Colombia ante México, fue uno de los hombres más destacados del compromiso amistoso disputado en Texas tras registrar un doblete de asistencias, y de acuerdo con Sofascore, la plataforma de estadísticas deportivas, llegó a 42 con ‘La Tricolor’.

Luego de esta participación, el mediocampista colombiano con pasado en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, Everton, entre otros; publicó una imagen a través de sus redes sociales, una vez terminó el encuentro.

A continuación la foto de James Rodríguez, en la cuenta oficial de ‘X’, acompañada de la frase:

“Seguimos con la mentalidad de ser cada día ser mejores”.

Este post fue reposteado por la cuenta oficial de Club León, que citó: “Ser mejor cada día”. Sin embargo, esto generó algunos comentarios, principalmente de aficionador de ‘La Fiera’, que dejaron su comentario en la publicación.

Uno de los comentarios más destacados fue el de un hincha del club, que pidió la renovación del colombiano de 34 años, que termina contrato en diciembre de 2025.

Como este aficionado, otros hinchas se sumaron al pedido por la renovación de James, apuntando a que en León no lo rodean del mismo modo que en ‘La Tricolor’.

Ante esta situación, un usuario se unió al debate generado en los comentarios de la publicación del conjunto de Guanajuato, luego de referirse al equipo de James en el fútbol mexicano.

“No aplica aquí. Sebastián santos, Paul Bellon, Óscar Villa, Tadeo Estrada, Edson Ayón. Ellos son peores cada día”, afirmó sobre el equipo que rodea al talentoso jugador cucuteño.