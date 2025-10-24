James Rodríguez, el mejor volante en la historia del Real Madrid: estudio universitario revelador

“Los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados”, fue una de las frases con las que la Agencia EFE describió en gran parte el estudio publicado por la Universidad de Extremadura de España, por los investigadores José M. Cordero (de dicha universidad) y Daniel Santín, de la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué consistió la investigación?

El estudio tuvo como objetivo comparar la productividad de los jugadores del Real Madrid y Barcelona, en los últimos 70 años (de 1955 a 2024) en cinco posiciones: porteros, defensas, volantes y delanteros. Para ello, usaron una metodología innovadora de economía aplicada, bajo una ecuación, en la que se mide la eficiencia y los cambios en la productividad de unidades, también usada para provisión de servicios públicos como centros educativos, municipios u hospitales.

En grandes rasgos, los resultados arrojaron una ligera diferencia a favor de los jugadores del Real Madrid en cuanto a productividad en dos de las cuatro posiciones: porteros y volantes. En los defensas, el rendimiento es equivalente entre ambos clubes, mientras que los delanteros del Barcelona superan a los del Real Madrid, en conjunto, aunque Cristiano Ronaldo fue más determinante que Lionel Messi.

Criterios y variables tenidos en cuenta

Uno de los criterios establecidos fue que un futbolista debió haber jugado al menos 100 partidos oficiales con su club para poder ser incluido en la muestra. “Al estandarizar la entrada al número de temporadas pasadas en el club, los jugadores se comparan en relación con la misma oportunidad temporal para generar resultados. Esto garantiza que su impacto potencial en la historia de cada club se evalúe de manera justa”, explican.

Por su parte, en el estudio se tuvieron en cuenta cuatro variables: el número de partidos oficiales jugados; el número de goles marcados (excepto para los porteros); el número de títulos nacionales ganados, y el número de títulos internacionales ganados.

En la primera variable, se captura un aspecto multidimensional del rendimiento del jugado, en la que se combina la fiabilidad, consistencia y nivel de integración en el equipo. Del mismo modo, los goles marcados reflejan la capacidad de los jugadores para lograr el objetivo principal del juego, “lo que lo convierte en la medida más directa y tangible del impacto de un jugador en el resultado de un juego”, explican los autores.

La tercera y cuarta variable toma una medida significativa la contribución de cada jugador a los logros del equipo.

James Rodríguez, el mejor volante del Real Madrid, según la investigación

Según la investigación, James Rodríguez puede ser catalogado como el mejor volante (o el más determinante) en la historia del Real Madrid, con un puntaje de 77.74% en la evaluación de ‘supereficiencia’, por delante de Claude Makélélé (82.00%), Luís Figo (88.51%), Toni Kroos (89.26%) o Mesut Özil (92.75%), entre otros. Cabe mencionar que James disputó 125 partidos con el Merengue, marcó 37 goles y dio 40 asistencias (aunque este último no se tuvo en cuenta).

Vale la pena aclarar que, en cuanto a la interpretación de los valores, los que son inferiores a 1 reflejan que el jugador supera a los demás futbolistas en la misma posición, y cuanto menor sea la puntuación de supereficiencia, mejor será el rendimiento del jugador en comparación con otros compañeros. “Los valores superiores a uno indican un comportamiento ineficiente, es decir, cuanto mayor sea el valor, mayor será el nivel de ineficiencia”, se lee en la publicación.

Jugador Temporadas Partidos Goles Títulos nacionales Títulos internacionales % James Rodríguez 4 125 37 3 6 77,74% Claude Makélélé 3 145 2 4 3 82,00% Luís Figo 5 245 56 4 3 88,51% Toni Kroos 10 465 28 9 14 89,26% Mesut Özil 3 159 27 3 0 92,57% Seedorf 3 159 20 2 2 94,45% Michel 12 559 130 11 2 96,90% Neetzer 3 100 13 4 0 97,79% Di María 4 190 36 4 2 97,86% Martín Vásquez 10 342 47 13 2 98,54%

Tomado de: José M. Cordero y Daniel Santín

James Rodríguez tiene menos goles que Luís Figo, pero ganó más títulos y lo hizo en 20 partidos menos. Por su parte, en el caso de Michel González, marcó mucho más goles que James, pero lo hizo en 8 temporadas más y en 434 partidos más, lo que marca la influencia del colombiano en muchos menos juegos, aunque el estudio no haya tenido en cuenta si lo hicieron como titular o suplente.

Sin embargo, si se compara a James con el mejor del Barcelona, es superado por Seydou Keita, quien obtuvo un puntaje en la ecuación de 63,93%, producto de 189 partidos, 22 goles, 8 títulos nacionales y 6 internacionales. En comparación con el maliense, los trofeos son los que terminan influyendo. Cesc Fàbregas fue segundo del Barcelona con 72,49%, Ivan Rakitić tercero con 95,24%, mientras que Sergio Busquets fue quinto con 113,02% y Xavi Hernández séptimo con 119,30%.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo / Getty Images / Anadolu Ampliar

Cristiano, más influyente que Messi

En el ataque no hay sorpresas, ya que los jugadores más eficientes y productivos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues, a pesar de haber jugado durante muchos años en sus respectivos equipos, su volumen de goles y títulos ganados los sitúan muy por encima de cualquier otro atacante.

No obstante, el estudio revela que Cristiano Ronaldo tuvo un impacto más determinante en el rendimiento global del Real Madrid que el que tuvo Messi en el FC Barcelona.

Esta conclusión se obtiene al comparar cómo cambiaría la productividad global del grupo de delanteros de cada club si se eliminara del análisis al jugador más sobresaliente.

En el caso del Madrid, la ausencia de Cristiano supondría un empeoramiento técnico significativamente mayor que el que implicaría eliminar a Messi del conjunto de delanteros del Barça.