concierto GRATIS en Bogotá: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Fonseca y más, aquí los detalles

En Bogotá se llevará a cabo el Cundinamarca Fest, un evento auspiciado por la licorera del departamento, la cual reunirá en un mismo escenario a los artistas más importantes y de renombre de Colombia.

Este es un festival para toda la familia que reunirá gastronomía, emprendimiento, cultura, deporte, naturaleza e historia, con más de 150.000 metros cuadrados de experiencias vivas e interactivas que mostrarán la riqueza del departamento y una agenda de conciertos al nivel de los grandes festivales.

¿Dónde y cuándo se realizará?

El Cundinamarca Fest se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2025 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y contará con entrada totalmente libre. En total serán 12 artistas que pondrán a vibrar a los capitalinos.

Artistas invitados:

Entre algunos de los artistas invitados más importantes destacan: Luis Alfonso, Fonseca, aterciopelados y Pipe Bueno.

Programación del Cundinamarca Fest 2025:

De acuerdo con los organizadores del evento, así se distribuirá el cartel de artistas invitados al Cundinamarca Fest, concierto que no solo contará con artistas nacionales, sino que también tendrá su cuota internacional.

Viernes, 14 de noviembre:

Dezko

Moska

Natalia París

Sábado, 15 de noviembre

Wisin

Fonseca

Nanpa Básico

Aterciopelados

Domingo, 16 de noviembre

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Ciro Quiñonez

Edgar Montaño

La agenda se complementará con presentaciones culturales, muestras folclóricas y conciertos de artistas locales en distintos escenarios del parque, ofreciendo una experiencia musical continua y diversa.

También es importante mencionar que el evento durante las 3 fechas iniciará a las 3 de la tarde y, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía de todo el departamento, experiencias sensoriales e inmersivas, exposición de flores, cafés y esmeraldas. Además, también se podrán hacer prácticas como: Torrentismo, Rafting, Muro de Escalada y parapente.

El evento también contará con diferentes pabellones en los que se podrán disfrutar diferentes contenidos como:

Mercados campesinos:

Los sabores auténticos del campo y los mejores productos de las 15 provincias del departamento llegan a Bogotá: frutas frescas, hortalizas, miel, café, cacao, flores y lácteos se exhiben directamente de manos de quienes los cultivan y elaboran. Un espacio para fortalecer los encadenamientos rurales y reconocer el trabajo de nuestros campesinos, el corazón productivo de Cundinamarca.

Vivero:

Un jardín vivo donde florecen las especies que embellecen y dan vida a Cundinamarca. Aquí podrán conocer plantas ornamentales, árboles nativos y flores emblemáticas del territorio, aprender sobre su cultivo y adquirir ejemplares para llevar un pedazo de naturaleza a casa. Un espacio para reconectarse con la tierra, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Cundinamarca Fest Kids:

El festival también es para los más pequeños. En este espacio, los niños descubrirán la magia del territorio a través de juegos, talleres artísticos, actividades ambientales y experiencias sensoriales que despiertan su curiosidad por la ciencia, la cultura y la naturaleza. Un lugar seguro, divertido y educativo para sembrar amor por Cundinamarca desde la infancia.

Cundinamarca Fest Pet Friendly:

Cundinamarca Fest será un espacio abierto y acogedor para las mascotas, con zonas de hidratación, asistencia veterinaria, actividades recreativas y espacios diseñados para su bienestar. Una experiencia alegre y segura que humanos y peludos podrán disfrutar juntos.