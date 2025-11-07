Juan Luis Guerra y Sting colaboran en regrabación de un clásico del dominicano

El 6 de noviembre de 2025, Juan Luis Guerra y Sting lanzaron una nueva versión de “Estrellitas y Duendes”, canción incluida originalmente en el álbum Bachata Rosa de 1990. La pieza fue grabada de forma remota y posteriormente presentada en video, con ambos artistas alternando versos en español.

La canción mantiene la estructura musical de la versión original, con arreglos de bachata y elementos de bolero. En esta nueva entrega, Sting interpreta completamente en español, una decisión que sorprendió a Guerra por el nivel de compromiso del artista británico con la letra y su pronunciación. La grabación vocal de Sting se realizó en Los Ángeles, mientras que el video fue producido en Nueva York por Guerra Films.

La colaboración se gestó durante la regrabación de clásicos de Guerra para un nuevo álbum. El nombre de Sting fue propuesto por el equipo de producción, y el artista aceptó participar. Ambos se conocieron en 2006 durante un concierto en Altos de Chavón, República Dominicana, donde interpretaron juntos la canción Fragile.

Juan Luis Guerra ha sido reconocido con 3 premios Grammy y 31 Latin Grammy, además de múltiples reconocimientos por su contribución a la música latina. Su álbum Bachata Rosa debutó en el primer lugar del listado Billboard Top Tropical Albums y se mantuvo en esa posición durante 12 semanas. Estrellitas y Duendes alcanzó el puesto número 3 en el listado Hot Latin Songs en 1991.

Sting, por su parte, ha recibido 17 premios Grammy, un Globo de Oro, un Emmy y varias nominaciones al Oscar. Su trayectoria incluye su trabajo como líder de The Police y como solista, con una discografía que abarca géneros como el rock, jazz, reggae y música clásica.

La unión de ambos artistas en “Estrellitas y Duendes” representa un cruce de caminos entre dos tradiciones musicales que han influido en generaciones. La canción está disponible en plataformas digitales y forma parte de una estrategia de relanzamiento de clásicos por parte de Guerra.