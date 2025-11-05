Bizarrap y Daddy Yankee: ambos de regreso con la “BZRP Music Session #0/66”

Bizarrap, el productor argentino que revolucionó la música urbana con sus sesiones virales, anunció su esperado regreso con una colaboración de alto calibre: Daddy Yankee será el protagonista de la nueva “BZRP Music Session #0/66”.

La noticia fue revelada el martes 4 de noviembre en una publicación conjunta en Instagram, donde ambos artistas posan en el icónico estudio de Biza.

La descripción de la imagen, “BZRP Music Session #0/66”, sugiere el inicio de una nueva etapa con 66 sesiones por venir. El anuncio marca el regreso de Bizarrap tras una pausa de 10 meses, desde su última entrega en diciembre de 2024 junto a Luck Ra en la #61. La expectativa entre los fans es altísima, como lo demuestra un comentario viral: “El tipo volvía de la nada con un bombazo histórico”.

La colaboración llega justo después de la participación de Daddy Yankee en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, donde ofreció una íntima entrevista con Leila Cobo. En ella, el ícono del reggaetón habló sobre su transformación personal, su álbum “Lamento en Baile”, y su renovado propósito espiritual. “Me siento renacido, nuevas energías... Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”, expresó el artista puertorriqueño.

Esta sesión promete ser un hito en la historia del reggaetón y la música urbana, uniendo dos generaciones y estilos en una producción que podría romper récords. La combinación de la visión creativa de Bizarrap y el legado de Daddy Yankee anticipa una explosión musical que marcará el cierre de 2025.

Crédito: @billboard / @matiguido