Leiva llega en Bogotá con su TOUR GIGANTE en un hito para el Rock en Español: fecha y lugar

El músico español Leiva, de la banda de rock The Guapos, actúa durante un concierto en el Foro Tims el 1 de agosto de 2024 en Monterrey, México. (Foto de Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Bogotá se prepara para recibir un evento musical de proporciones épicas: Miguel Conejo Torres, conocido artísticamente como Leiva, una de las figuras más influyentes y aclamadas del rock en español, ha confirmado su llegada a la capital colombiana con su exitoso “Tour Gigante”.

Este concierto, programado para el 21 de enero de 2026, marcará un hito trascendental en la carrera del artista madrileño, ya que será su primera visita a Colombia, prometiendo una noche inolvidable en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Los aficionados podrán asegurar su lugar a partir del jueves 6 de noviembre, a las 9:00 a. m., a través de Tuboleta.

Gira GIGANTE con “sold outs” en tiempo récord

Este reciente anuncio llega en un momento de cúspide para Leiva, quien se encuentra en la fase final de una gira por España que ha cosechado con un éxito rotundo. Ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Sanxenxo y Barcelona han sido testigos de “sold outs” en tiempo récord, una clara demostración de la profunda conexión que el artista mantiene con su público.

Las primeras paradas de su gira latinoamericana ya son un testimonio de su éxito. Santiago de Chile, en el Club Chocolate, y Montevideo, en la Sala del Museo, ya han agotado todas sus localidades, mientras que Buenos Aires, en el Estadio Obras, y Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, están a punto de alcanzar el mismo hito. Este fervor pre-concierto subraya la magnitud del fenómeno Leiva y la ansiosa espera de sus seguidores en todo el continente.

Su llegada a Colombia coincide con su más reciente producción discográfica “Gigante”. Este álbum no solo se alzó con la primera posición en las listas de ventas durante su semana de lanzamiento, sino que también pulverizó récords de streaming, consolidándose como un referente ineludible en el panorama del rock en español contemporáneo.

A este logro se suma el reciente estreno del documental “Hasta que me quede sin voz” en el Festival de Cine de San Sebastián, una obra que cuenta con una canción original compuesta y producida por el propio Leiva, evidenciando su versatilidad y talento multidisciplinario.

Carrera en solitario: discografía, premios y colaboraciones destacadas

El palmarés de Leiva es igualmente impresionante, con dos Premios Goya a la Mejor Canción Original y un galardón de la Academia de la Música de España a la Mejor Gira por su anterior tour, “Cuando te muerdes el labio”, que congregó a más de medio millón de personas. Estos reconocimientos no hacen, sino reafirmar su estatus como un autor indispensable y un productor de referencia para destacados artistas hispanoamericanos.

Desde el inicio de su carrera en solitario en 2012, Leiva ha forjado una trayectoria exitosa, caracterizada por un estilo personal y auténtico que ha elevado su música a un género referencial dentro del rock en español.

Su discografía en solitario incluye álbumes aclamados y galardonados como “Diciembre”, “Pólvora”, “Monstruos” y “Nuclear”, todos ellos con certificaciones de platino y nominaciones a los Latin Grammy. La influencia de Leiva se extiende más allá de su propia obra, destacando como productor y compositor para figuras de la talla de Joaquín Sabina y Abel Pintos. Su incursión en el cine, con dos Premios Goya a la Mejor Canción Original, demuestra su capacidad para trascender géneros.

Con giras multitudinarias que han batido récords de ventas en España y América, y proyectos paralelos como The Guapos, Leiva ha consolidado su enorme impacto en la música en español, y su llegada a Bogotá promete ser un capítulo memorable en esta ya legendaria carrera.