Iván Villazón canta merengue y reversiona “Noticias” ¿Cómo suena?

El maestro del vallenato Iván Villazón lanza hoy una nueva versión de “Noticias”, esta vez en colaboración con el ícono del merengue dominicano Sergio Vargas.

La canción, que originalmente fue grabada en 1994 junto a Franco Arguelles, renace con todo el sabor caribeño del merengue, lista para convertirse en himno de las celebraciones de fin de año y los carnavales de 2026.

Con esta colaboración, Villazón demuestra su versatilidad artística y su deseo constante de explorar nuevos sonidos sin perder la esencia vallenata que lo ha convertido en una leyenda.

Esto dijo Ivan Villazón:

“Noticias” es una composición de Efraín Barliza, y en esta nueva entrega, el ritmo contagioso del merengue se mezcla con la fuerza interpretativa de Villazón y la energía inconfundible de Sergio Vargas.

“El vallenato y el merengue tienen raíces comunes: la alegría, la nostalgia y la fiesta. Esta versión de Noticias es un puente entre dos culturas hermanas”, expresó Villazón.

Este lanzamiento marca el segundo feat en otro género musical que presenta Iván Villazón en menos de un mes. Hace apenas dos semanas, sorprendió al público con “Solo me importas tú”, una versión en salsa junto a Willy García, ex vocalista del Grupo Niche. Esa canción, escrita por José Luis Daza, fue originalmente grabada en 1999 con Saúl Lallemand.

Ambas colaboraciones reflejan el interés de Villazón por estrechar lazos con grandes exponentes de la música latina y llevar el vallenato a nuevos escenarios. En palabras del artista, “la música no tiene fronteras, y cuando se hace con respeto y pasión, puede unir mundos distintos”.

Con “Noticias” en merengue y “Solo me importas tú” en salsa, Iván Villazón reafirma su lugar como uno de los artistas más innovadores del género, sin dejar de rendir homenaje a sus raíces.