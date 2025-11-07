La magia de lo real: Andrés Cepeda rescata archivo de Celia Cruz y lanza dueto histórico, no es IA

El cantautor colombiano Andrés Cepeda lanza “Las Pilanderas”, un dueto inédito con la voz original de la icónica Celia Cruz, como primer sencillo de su nuevo álbum “Big Band 2”.

La canción, compuesta por el maestro José Barros, es un homenaje a la música tropical colombiana y a la Reina de la Salsa, en el año en que se celebra el centenario de su nacimiento.

La colaboración no fue creada con inteligencia artificial. Cepeda accedió al máster original de una grabación de Celia Cruz realizada décadas atrás, y tras obtener la autorización de su familia y de Universal Music, logró mezclar su voz con la de la artista cubana. “Este dueto es real, no es IA. Es la voz auténtica de Celia Cruz”, afirmó Cepeda.

Así lo explico Andres Cepeda:

Play/Pause Mostrar Opciones ANDRES CEPEDA CELIA CRUZ 2025 02:49 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles ANDRES CEPEDA Y CELIA CRUZ CORTESIA ANDRES CEPEDA

El lanzamiento será presentado en la Premier de los Latin Grammy®, donde Cepeda también actuará.

Además, participará en el evento oficial de homenaje a Celia Cruz organizado por la Celia Cruz Foundation, siendo el único colombiano invitado. Este año, además, Andrés Cepeda fue nominado al Grammy anglo, consolidando su presencia internacional y el reconocimiento a su trabajo artístico.

“Las Pilanderas” representa un puente entre generaciones, géneros y culturas. Cepeda, influenciado desde niño por los discos de su padre, cumple el sueño de cantar junto a una de sus mayores inspiraciones. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, reafirmando su compromiso con la música latina de calidad y con el legado de los grandes.