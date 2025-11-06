Concierto Ryan Castro Medellín 2026: Fechas y precios de boletería para “Sende World Tour”
El artista colombiano anunció el cierre de su gira. Conozca aquí cuándo será el concierto en Medellín y las fechas oficiales para la compra de boletería:
El artista colombiano Ryan Castro, anunció por medio de sus redes sociales su primer concierto en estadio que será en la ciudad de Medellín. Conocido como uno de los grandes exponentes del reggaeton, hará el cierre en su ciudad natal como parte del recorrido que ha hecho a nivel internacional como América Latina y Europa.
“Termino el tour de Sende en casa, donde empezó todo. Será mi única fecha en Colombia en 2026, así como lo fue Bogotá este año. Les prometo, con la ayuda de Dios, que va a ser la fiesta más que haya vivido Medallo, ustedes saben que yo no fallo”, así lo confirmó Ryan Castro en sus redes sociales.
El cante y compositor ha tenido éxito en sus últimos eventos. Incluso, el último que se realizó fue en Bogotá, en el coliseo MedPlus el pasado 31 de octubre con más de 20.000 fanáticos que llenaron el lugar.
El show superó las expectativas de los asistentes, pues dio espacio para artistas como Rayo & Toby, Maisak, DFZM, Hamilton, Nicky Jam y Yory Boy.
Cuándo es el concierto de Ryan Castro en Medellín
El evento tendrá lugar en el Estado Atanasio Girardot el próximo 25 de abril del 2026. Este show ha sido nombrado como Sende World Tour - De Regreso a Casa, en el que promete será el más grande de su trayectoria y su única presentación en Colombia durante ese año.
Otras noticias: “Este estadio será de talla mundial”: Fico Gutiérrez sobre el nuevo estadio de Medellín
Boletería Ryan Castro Medellín
Las personas que estén interesadas en comprar boletería para este evento podrán hacerlo en el siguiente enlace: SendeworldTour.com y www.tuboleta.com
- Registro de fans para el concierto: 4 de noviembre a las 6:30 p.m.
- Preventa exclusiva para fans: 6 de noviembre a las 10:00 a.m.
- Venta boletería general: 7 de noviembre a las 10:00 a.m.
Precio boletas concierto Ryan Castro Medellín
El precio de la boletería para el concierto de “el cantante del ghetto” oscilan entre los $110.000 pesos colombianos, siendo esta la más económica y con palcos de hasta $13.000.000 COP
- Norte baja: $110.000 COP
- Norte alta: $150.000 COP
- Preferencial oriental “bombastik”: $190.000 COP
- Preferencial occidental “bombastik”: $190.000 COP
- Oriental baja “ay mi papa”: $210.000 COP
- Oriental alta “menos el cora”: $240.000 COP
- Occidental baja “modo leyenda” (menores): $260.000 COP
- Occidental alta (Botapafo): $280.000 COP
- VIP oriental: $320.000 COP
- VIP occidental: $320.000 COP
- Occidental alta plata: $400.000 COP
- Occidental alta oro: $500.000 COP
- Palco PMU (Exclusiva): $600.000 COP
- Palco preferencial occidental “SÉNDE”: $7.000.000 COP
- Palco preferencial oriental “SENDÉ”: $7.000.000 COP
- Palco VIP occidental “BA BA BAD”: $12.000.000 COP
- Palco VIP oriental “BA BA BAD”: $12.000.000 COP
- Primera fila palco VIP occidental “BA BA BAD”: $12.000.000 COP
- Primera fila palco oriental “BA BA BAD”: $12.000.000 COP