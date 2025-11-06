Concierto Ryan Castro Medellín 2026: Fechas y precios de boletería para “Sende World Tour”

El artista colombiano Ryan Castro, anunció por medio de sus redes sociales su primer concierto en estadio que será en la ciudad de Medellín. Conocido como uno de los grandes exponentes del reggaeton, hará el cierre en su ciudad natal como parte del recorrido que ha hecho a nivel internacional como América Latina y Europa.

“Termino el tour de Sende en casa, donde empezó todo. Será mi única fecha en Colombia en 2026, así como lo fue Bogotá este año. Les prometo, con la ayuda de Dios, que va a ser la fiesta más que haya vivido Medallo, ustedes saben que yo no fallo”, así lo confirmó Ryan Castro en sus redes sociales.

El cante y compositor ha tenido éxito en sus últimos eventos. Incluso, el último que se realizó fue en Bogotá, en el coliseo MedPlus el pasado 31 de octubre con más de 20.000 fanáticos que llenaron el lugar.

El show superó las expectativas de los asistentes, pues dio espacio para artistas como Rayo & Toby, Maisak, DFZM, Hamilton, Nicky Jam y Yory Boy.

Cuándo es el concierto de Ryan Castro en Medellín

El evento tendrá lugar en el Estado Atanasio Girardot el próximo 25 de abril del 2026. Este show ha sido nombrado como Sende World Tour - De Regreso a Casa, en el que promete será el más grande de su trayectoria y su única presentación en Colombia durante ese año.

Boletería Ryan Castro Medellín

Las personas que estén interesadas en comprar boletería para este evento podrán hacerlo en el siguiente enlace: SendeworldTour.com y www.tuboleta.com

Registro de fans para el concierto: 4 de noviembre a las 6:30 p.m.

4 de noviembre a las 6:30 p.m. Preventa exclusiva para fans: 6 de noviembre a las 10:00 a.m.

6 de noviembre a las 10:00 a.m. Venta boletería general: 7 de noviembre a las 10:00 a.m.

Precio boletas concierto Ryan Castro Medellín

El precio de la boletería para el concierto de “el cantante del ghetto” oscilan entre los $110.000 pesos colombianos, siendo esta la más económica y con palcos de hasta $13.000.000 COP