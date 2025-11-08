Cierre total de la auto Norte entre la calle 76 y 77, Transmilenio y más, para este 9 de noviembre

En la capital se está desarrollando uno de los proyectos más importantes e históricos, pues desde hace un par de años se comenzó a implementar y estudiar, los planos para el Metro de Bogotá, una infraestructura que ha sido esperada por muchos ciudadanos.

Esto en términos de infraestructura es un gran logro, sin embargo, hubo un debate largo sobre cómo debería de haber sido construido, ya que muchos creían que lo mejor era un metro subterráneo y no elevado. Pese a las diferentes opiniones, se llevó a cabo la segunda opción y el metro, hoy, es una realidad para Bogotá.

Por otro lado, la construcción del metro ha traído consigo múltiples problemas para los capitalinos, puesto que algunos negocios manifestaron que debido a estas obras, se ha visto afectado el comercio de sus emprendimientos. Asimismo, varios ciudadanos han manifestado su malestar porque muchas calles y vías se han visto reducidas, causando que la circulación, sea difícil.

Cierres de algunas calles sobre la autopista Norte

Según anunció la Alcaldía de Bogotá, los cierres totales de las calles 76 y 77 se llevarán a cabo a partir del 9 de noviembre del 2025. Se deshabilitará el paso vehicular por el conducto que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente. Adicionalmente, se llevará a cabo un cierre parcial de la autopista Norte entre las calles 77 y 80.

Asimismo, destacaron que, para llevar a cabo estas construcciones, se demolerá la estación de Transmilenio Héroes, para luego montar una estación temporal, como la de la 34, en sentido sur-norte. Sin embargo, cabe recalcar que, este medio de transporte seguirá operando con normalidad en la autopista Norte.

Desvíos y recomendaciones

Desvío al norte

Quienes se desplacen por la carrera 17 al norte deberán girar a la izquierda por la calle 71A al occidente hasta la carrera 20 al norte. Después, a la derecha por la calle 74 al oriente hasta la carrera 15 al norte. Posteriormente, deberán girar hacia el occidente por la calle 77 hasta la autopista Norte.

Quienes transiten por la carrera 9 al norte, deberán girar a la izquierda por la calle 76 al occidente, hasta la carrera 15 y seguir hasta la calle 77 al occidente, para finalmente retomar al norte por la autopista Norte.

Desvío al sur

Las personas que vengan por la autopista Norte, pueden tomar la calle 87 al occidente y luego la carrera 24 al sur para continuar su recorrido.

Por la calle 80 hacia el oriente, se puede tomar la carrera 24 al sur y seguir su trayecto.

Sobre la carrera 23 al sur se puede seguir hasta la calle 72 al oriente y voltear a la derecha por la carrera 19 al sur.

Por la autopista Norte, se debe seguir por la carrera 19 al sur.

Conexión, calle 80 – autopista Norte

Los vehículos que vengan en sentido occidente-oriente por la calle 80 y se dirigen al norte, podrán conectar con la autopista Norte para continuar su recorrido.

Se le recomienda a la ciudadanía atender la señalización en vía y utilizar las rutas alternas habilitadas durante la obra. Para más información sobre estas intervenciones, pueden acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano.

