Carlos Galán reveló la fecha en que entrará en funcionamiento el metro de Bogotá

Este lunes 23 de junio, se conoció que el primer tren de la Línea 1 del metro de Bogotá, construido en Changchun, China, fue entregado y llegará a Colombia en el mes de septiembre, mientras que el segundo tren tardaría una semana más.

De acuerdo a Javier Descarga, director de la empresa China Harbour Engineering Company Limite, los trenes fueron sometidos a un millón de pruebas, además, recorrieron 2.500 kilómetros para comprobar el funcionamiento de sus frenos.

Precisamente, el alcalde de la capital del país, confirmó con entusiasmo en 6AM de Caracol Radio, las fechas en las que el Metro de Bogotá comenzaría a funcionar por la ciudad.

Así avanza el Metro de Bogotá: “Estamos muy emocionados porque ya se terminó la fabricación de los trenes del Metro de Bogotá y comienza su travesía para llegar al país, primero estarán en Cartagena y luego vendrán a la capital, estamos contentos para que este Metro sea una realidad muy pronto”.

¿Cuándo llegarán los trenes a la ciudad?: “Los trenes fueron entregados en Changchun, de allí los trenes salen a un puerto en China, cada tren saldrá en barco, cada uno con una diferencia de siete días y tardarán poco más de 50 días en el mar, llegarán a Cartagena y luego de diez días de trámites partirán a la capital, se harán unas pruebas en el patio taller; sobre los demás trenes, seguirán llegando gradualmente, son, tal vez, de los trenes más modernos del mundo”.

¿Cuándo podrán ver los ciudadanos los trenes por la ciudad?: “Las primeras pruebas se realizarán en el patio taller, esto será en noviembre, a partir de mayo de 2026 los ciudadanos podrán ver los trenes rodando, tenemos dos terminados y nueve en fabricación, así gradualmente hasta tener los 30 trenes del Metro de Bogotá, en total, 180 vagones”.

¿Cuándo un bogotano podrá subirse al Metro?: “Será cuando esté terminado el viaducto y las respectivas pruebas, esto debería estar listo en septiembre del año 2027, implicará seis meses de pruebas, esto es fundamental para garantizar la seguridad, cabe resaltar que en China ya se realizaron pruebas con 2.500 kilómetros de recorrido, masomenos en marzo de 2028 los ciudadanos ya deberían estar pagando su tiquete y montándose en él”.

Estaciones temporales de Transmilenio: “Nosotros tuvimos que tomar medidas temporales para garantizar que el sistema sigue funcionado, sé que no tienen los espacios que requerirán las estaciones definitivas, pero será gradual, la estación nueva y definitiva, con pórticos y no columnas estarán listas a finales de octubre de este mismo año”.

Fotografías suyas entre los responsables del atentado a Miguel Uribe: “Yo tengo la información preliminar por parte de la Fiscalía de que sí se encontraron unas imágenes, se está en investigación si la búsqueda la hizo él o no, lo que está claro es que esta persona es el responsable del atentado a Miguel y todos debemos orar por su recuperación, el atentado a Miguel Uribe fue un atentado contra todos, sería una tragedia que se desencadene una serie de hechos violentos que afecten la democracia”.

Sobre lo sucedido en Medellín: “Creo que ese mensaje que se envió en Medellín, espero que no suceda en Bogotá, es un mensaje que, me pregunto que diría un policía o un fiscal, que vienen persiguiendo a esos criminales durante meses, es un pésimo mensaje, entiendo que hay que buscar herramientas que permitan acabar con la violencia, esas herramientas no pueden enaltecer o darle voz a estas personas, necesitamos rodear a los fiscales y cualquier negociación debe ser hecha por la justicia. Fico lideró luchas en contra de la violencia que llevó a esas personas a la cárcel y tras lo sucedido, es un pésimo mensaje tanto para Medellín como para Colombia”.