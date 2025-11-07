Joven de 18 años pretendía pasar con cocaína por el aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira

Todavía y conociendo la rigurosidad de los aeropuertos en los procesos de abordaje, siguen capturando a personas que tienen como objetivo viajar cargados de droga.

Esta vez el capturado fue un joven de 18 años de edad, que pensó que con una maleta de doble fondo, con droga, iba a llegar hasta España, pues no pasó de los controles del aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, donde el canino Orlando dio una señal positiva ante una de las maletas con destino Pereira – Bogotá – Madrid (España).

Lea también: Conductores informales de Pereira estaban siendo extorsionados, les exigían hasta $5 millones

Al revisar de manera manual la maleta los uniformados hallaron el doble fondo y allí encontraron 1.398 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados aproximadamente en más de $7.000.000.

El reporte lo entregó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Miguel Andrés Camelo.

“Quiero mencionarles la incautación de casi kilo y medio de cocaína en el aeropuerto Matecaña. Un sujeto joven de 18 años iba hacia España y gracias a los controles que adelanta la Policía Nacional con sus guías caninos se logra detectar en su maleta estos elementos. Maleta que iba acondicionada con un doble fondo y ahí se logra la incautación de estos estupefacientes.”

Le puede interesar: Siguen esperando el aval de Francia para la extradición del confeso asesino del Padre Darío Valencia

A este joven de 18 años de edad, natural de Pereira, le imputaron el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y fue cobijado con una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.