Siguen esperando el aval de Francia para la extradición del confeso asesino del Padre Darío Valencia

Pereira

La Fiscalía dio a conocer que continúan esperando la extradición de Julián Eduardo Cifuentes, confeso asesino del padre Darío Valencia Uribe que desaparecido en abril de 2024 y fue encontrado muerto meses después en zona rural de Belalcázar, Caldas.

Según el director de Fiscalías, César Bolaños, todos los trámites desde Colombia ya fueron realizados, lo que falta es la articulación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países.

Agregó el director que apenas llegue a la ciudad, continuarán con el proceso penal con las audiencias de imputación y de medida de aseguramiento.

“El proceso ha surtido todo el trámite legal por parte de la Fiscalía, nosotros estamos a órdenes de las autoridades francesas para que lo envíen al país. Esperemos que sea pronto para continuar con el proceso penal, debido a que ya tenemos una confesión”, aseguró Bolaños.

Desaparición y muerte

Cabe recordar, que el padre Darío Valencia, desapareció el 25 de abril del 2024 en la capital de Risaralda, tras encontrarse con Julián Eduardo Cifuentes.

Cuatro días después, su camioneta fue hallada abandonada en un parqueadero público del municipio de Viterbo (Caldas), con pistas de lo que habría ocurrido, entre ellas, un disparo en el tablero del vehículo y rastros de sangre.

El 30 de abril, es decir, cinco días después del crimen, Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas tras su arribo a Europa; sin embargo, solo hasta el mes de septiembre, cuando una comisión llegó desde Pereira, decidió romper su silencio, confesar su crimen, y entregar las coordenadas donde había abandonado el cuerpo del párroco.

