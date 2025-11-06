Conductores informales de Pereira estaban siendo extorsionados, les exigían hasta $5 millones

Pereira

A la cárcel fueron enviados nueve hombres capturados luego de un operativo realizado por el Gaula Militar, Gaula Policía y la Fiscalía General de la Nación, en contra de nueve integrantes de la banda delincuencial ‘Cordillera’ al mando de alias ‘Mechas’.

Las autoridades, luego de una investigación que duró varios meses, lograron evidenciar que los conductores informales que realizaban su oficio por el sector de la Plaza Ciudad Victoria eran extorsionados por las personas hoy capturadas, que cobraban entre 3 y 5 millones de pesos.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, manifestó que mensualmente las rentas ilegales de esta organización con estas extorsiones pasaban los 100 millones de pesos.

“Estos sujetos se dedicaban a esta actividad en el sector de la Plaza Victoria y gracias a ese trabajo podemos decir que se va a evitar el pago de más de 150 millones de pesos mensuales que tenían estos delincuentes como renta criminal. El compromiso de las autoridades, de la Policía Nacional, de nuestro ejército es contundente para seguir afectando a estos criminales”, afirmó el oficial.

En las audiencias de control de garantías la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario la cual fue avalada por el juez que presidió las audiencias; la defensa apeló esta decisión.

