Por no pago de la Nueva EPS, ESE BelloSalud suspendió servicios ambulatorios

Bello, Antioquia

La ESE BelloSalud anunció que suspendió a partir del 6 de noviembre la prestación de servicios ambulatorios a los usuarios de Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos por parte de dicha entidad aseguradora.

Según un comunicado oficial emitido por la institución, tras la verificación de los compromisos pactados con Nueva EPS, se determinó que los pagos realizados hasta la fecha no alcanzan ni el 40 % de la deuda total acumulada, lo que ha generado una afectación significativa en la estabilidad financiera de BelloSalud.

La entidad advirtió que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios que se ofrecen a toda la comunidad bellanita, por lo que se vio obligada a tomar la decisión de suspender los servicios ambulatorios para esta población afiliada. Solo se mantendrá la atención de urgencias vitales, conforme lo establece la normatividad vigente.

“Esta situación continúa afectando de manera significativa la estabilidad financiera de la ESE y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios que se brindan a toda la población bellanita. En consecuencia nos vemos en la necesidad de suspender la prestación de servicios ambulatorios”, señala el comunicado.

Llamado al pago de la Nueva EPS

El gerente de BelloSalud, César Augusto Arango Serna, reiteró el compromiso de la institución con la comunidad e hizo un llamado a Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que permitan normalizar los pagos pendientes y garantizar la continuidad en la atención en el municipio.

La suspensión se mantendrá hasta que la aseguradora realice los desembolsos necesarios para equilibrar la operación de la ESE y se pueda restablecer el servicio con normalidad.