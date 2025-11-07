Carín León en Bogotá, 8 de noviembre: Rutas, horarios y listado de canciones

Uno de los máximos exponentes de regional mexicano aterrizará en el Estadio El Campín este 8 de noviembre con su gira “BOCA CHUECA TOUR 2025” en lo que promete ser un encuentro cultural y musical con muchas sorpresas.

El show recorrerá sus mayores éxitos y colaboraciones más aclamadas, respaldado por una producción de talla mundial. Además, se esperan grandes invitados sorpresa que elevarán aún más la noche, garantizando que el público colombiano viva un verdadero carnaval de sonidos que extienden la influencia de la música mexicana.

Rutas disponibles:

La Alcaldía Mayor y TransMilenio, han dispuesto rutas para la llegada y el regreso a casa de los asistentes al concierto del cantante mexicano con una operación especial del componente troncal para la evacuación del evento.

Llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín:

TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central.

Operación especial para la salida del concierto:

TransMilenio habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas que tienen como destino hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios. El servicio de alimentación no tendrá ampliación de horario.

Cierres viales:

Para del desarrollo de este evento masivo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en la calle 57A, la calle 53 B, la transversal 28 entre y un carril de la avenida NQS o carrera 30.

Desde las 7:00 a. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 7:00 p. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Carril norte de la calzada norte de la calle 53 B Bis

Desde las 8:00 p. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57ª.

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57ª.

Transmilenio también habilitó algunos desvíos en las rutas que cubren este sector aledaño al Estadio El Campin:

Setlist:

