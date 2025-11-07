CARÍN LEÓN ahora se une a SANTANA mezcla de norteña y guitarra en “VELAS”

El legendario guitarrista Carlos Santana, con más de 100 millones de discos vendidos y ganador de 10 premios Grammy y 3 Latin Grammy, se une al fenómeno del regional mexicano Carín León para presentar “Velas”, una canción que fusiona géneros y espiritualidad en una producción profundamente emocional.

Compuesta y producida por Edgar Barrera, ganador de 26 Latin Grammy, “Velas” es una oda al amor y la fe que se manifiestan a través del deseo. La canción mezcla soul, R&B, rock y pop, con una percusión guiada por palmas flamencas y un beat urbano hipnótico que inyecta sensualidad a cada nota. La guitarra inconfundible de Santana se convierte en un canal de luz, mientras la voz de Carín León transmite devoción y fuerza.

“Esta canción significa una cosa que les encanta a Dios y a los humanos: el romance. El romance es un puente entre los humanos y Dios”, expresó Santana. Por su parte, Carín León destacó el simbolismo de la canción como “un acto de pedirle a Dios por esa persona”, y celebró la oportunidad de colaborar con una figura que ha mantenido viva la música por décadas.

La letra invoca figuras religiosas como la Virgen María, Mahoma, Buda y la Santa Muerte, en una muestra de fe sin fronteras. “Velas” conecta con la tradición latina de encender velas como acto espiritual, algo que Santana considera esencial: “Las velas tienen una frecuencia para conectarte con el espíritu”.

Este sencillo sigue a “Me Retiro”, colaboración de Santana con Grupo Frontera, y forma parte de su nuevo proyecto musical que busca redefinir la espiritualidad en la música latina contemporánea. “Velas” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¡El rugido del león vuelve a oírse en los premios GRAMMY®! La estrella global multidiamante, Carín León, recibió esta mañana una nominación a la 68.ª Entrega Anual del GRAMMY® por su álbumPalabra de To’s (Seca).