Bayern Múnich y Luis Díaz defienden su invicto en Bundesliga: Rival, día y hora de su próximo juego

Bayern Múnich, el mejor equipo en lo que va de la temporada 2025/2026 en el mundo, defiende este fin de semana su invicto, tanto en la Bundesliga como a nivel general. El equipo dirigido por Vincent Kompany sobrevivió a su visita a El Parque de Los Príncipes por Champions League entre semana y extendió su racha de triunfos a 16 en 16 juegos.

Luis Díaz ha dicho presente en estos 16 juegos, siendo pieza clave del club bávaro, registrando 10 goles y cinco asistencias en todas las competencias. A pesar de haber sido expulsado, Lucho fue la gran figura en el último juego de Liga de Campeones, aportando un doblete.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido?

Por la décima fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich estará visitando este sábado al Unión Berlín en el Stadion An der Alten Försterei. El compromiso en la capital alemana dará inicio a las 9:30AM (hora colombiana) y podrá seguirse en el minuto a minuto a través de la página de Caracol Radio.

El Bayern lidera la Bundesliga con 27 puntos de 27 posibles; mientras que su principal escolta es el Leipzig, con 22 unidades, a solo cinco. Unión Berlín, su rival de este fin de semana, es décimo con 11 puntos.

En la previa de este compromiso, Kompany resaltó la resistencia física y la adaptación del guajiro. "También tenemos a Luis Díaz, que necesitó muy poco tiempo para adaptarse y siempre está en forma", mencionó.