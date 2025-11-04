Luis Díaz marcó doblete con Bayern Múnich y es el máximo goleador colombiano en la Champions League

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich ante el PSG, por la cuarta fecha de la fase liga en la Champions League 2025 / @fcbayern

Luis Díaz vive un gran momento con el Bayern Múnich. Tras haber sido protagonista en la Bundesliga, ahora marcó doblete en la Champions League, en la casa de un fuerte rival como lo es el Paris Saint-Germain, el compromiso se jugó en el estadio Parque de los Príncipes, correspondiente a la cuarta fecha de la fase liga.

Con sus anotaciones, el guajiro se convirtió en el máximo anotador colombiano en este torneo. Pero la felicidad no fue completa, pues salió expulsado sobre el final del primer tiempo, siendo también el único jugador en toda la historia en hacer doblete y ver la tarjeta roja en un mismo juego.

Con este doblete, Lucho igualó el récord de Jackson Martínez, que también convirtió gol en 13 oportunidades. En el listado también aparecen nombres como el de Radamel Falcao García con 12 tantos y Duván Zapata con 8 anotaciones.

Con este importante triunfo como visitante, Bayern Múnich sigue siendo una máquina demoledora en el fútbol europeo. Los refuerzos que llegaron para esta temporada, se han adaptado muy bien a los Bávaros, entre ellos el atacante colombiano, que refuerza al goleador inglés Harry Kane.

El equipo alemán ahora lidera la tabla de posiciones de la Champions League con 12 puntos, resultado de cuatro partidos ganados ante PSG, Brujas, Pafos y Chelsea. Segundo aparece Arsenal con las mismas unidades, pero con menor cantidad de goles a favor.

En la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany ha sido igualmente arrollador, suma 27 puntos y también está en la cima de la tabla, ya que no conoce la derrota esta temporada. Los bávaros no pierden desde el 5 de julio, en lo que fue el partido de los cuartos de final del Mundial de Clubes ante el PSG.