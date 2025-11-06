Video: James Rodríguez, molesto con compañero de León durante la práctica

León quedó eliminado de la Liga Mexicana, tras 16 compromisos del todos contra todos en los que los resultados no estuvieron a su favor, ahora solo le queda el último compromiso ante Puebla y se irá a vacaciones de fin de años.

El futbolista colombiano James Rodríguez, llegó al equipo a principios de este año, como uno de los refuerzos estelares del club Esmeralda, pero sus esfuerzos no han podido sumar lo suficiente a pesar de sus esfuerzos. En este tiempo disputó 33 partidos en los cuales marcó 5 goles y participó en 8 asistencias.

Según la prensa mexicana, todo parece indicar que el ’10′ de la Selección Colombia no continuará en León para el próximo año, la decisión se tomaría por mutuo acuerdo, además, su contrato en diciembre del 2025.

La molestia de James Rodríguez

Esta mañana, en las prácticas de Los Panzas Verdes, se le vio entrenar a James, sin embargo, parece ser que los sentimientos de frustración acompañan de nuevo al deportista cucuteño, ya que se le vio molesto con sus compañeros.

Pese a estos comentarios y la ganas del colombiano de siempre querer ganar, el entrenador Ignacio Ambriz que ha comentado tener una buena relación con James Rodríguez, en las últimas horas ha asegurado que se le extrañará, no solo por lo deportivo, sino también a la afición le hará falta, ya que lo han acogido de buena manera.

“Son jugadores que se extrañan, no solo futbolísticamente, sino también a la afición. Son jugadores muy cercanos dentro de la afición, los quieren, los animan, admiran, respetan. Lo que es ya en el equipo también se extrañan porque las cosas no salieron tan bien como lo queríamos. No se le sacó el provecho de lo que realmente se le tenía que haber sacado, pero el balón sigue rodando, hoy estás aquí, mañana en otro lado, nos volvemos nómadas dentro de esto”, mención el DT en rueda de prensa.