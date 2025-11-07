Vincent Kompany, encantado con Luis Díaz: “Necesitó poco para adaptarse y siempre está en forma”

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, dedicó grandes elogios al extremo guajiro Luis Díaz, de quien destacó una vez más su condición física y lo rápido que se ha adaptado al ritmo y la competencia del club bávaro.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Unión Berlín, por la fecha 11 de la Bundesliga, el belga resaltó el papel de Lucho en la dinámica del grupo, junto a otros de sus compañeros, lo cual ha aportado a que la nómina se sienta “un poco más amplia”.

“La plantilla se siente un poco más grande porque, por ejemplo, el desarrollo de Lennart Karl ha ido muy bien. Ha demostrado que ya puede marcar la diferencia. También tenemos a Luis Díaz, que necesitó muy poco tiempo para adaptarse y siempre está en forma. Harry Kane y Michael Olise también están siempre en forma”, destacó Kompany.

Al respecto, añadió: “Eso nos ayudó a no necesitar una plantilla más grande. Lo importante es que los chicos se mantengan en forma. Y luego Jamal Musiala, Alphonso Davies y Hiroki Ito regresan. Creo que estos jugadores serán importantes esta temporada. Todos en la plantilla pueden jugar y ayudarnos. Esta confianza total es crucial”.

Por otra parte, Kompany informó que tanto Luis Díaz como el plantel de jugadores se encuentran habilitados para jugar. Salvo el portugués Raphaël Guerreiro, quien no será tenido en cuenta para el juego de este sábado.

“Siempre nos fijamos en las señales que nos da el cuerpo, pero si son buenas, si los jugadores se han recuperado bien, están en forma y listos para el próximo partido, los llevaremos. Así que esperaremos un poco más. Solo Raphaël Guerreiro tiene algunas molestias después del partido contra el Leverkusen, así que lo hemos dado de baja un tiempo por precaución”, comentó.