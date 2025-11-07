PSG se plantearía contratar a Daniel Muñoz, en reemplazo de Achraf Hakimi

Daniel Muñoz continúa en boca de los mejores equipos del mundo. El lateral derecho antioqueño de 29 años cumple con una destacada actuación en el Crystal Palace, equipo con el que ya ha hecho historia tras sus más de dos temporadas.

El exjugador de Atlético Nacional y titular indiscutido de la Selección Colombia ha surgido como una alternativa para reforzar al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones y uno de los mejores equipos del mundo actualmente.

Según el portal Fichajes, experto en movimientos del mercado de pases, PSG se ha planteado ir al mercado en la ventana de invierno para buscar una alternativa al marroquí Achraf Hakimi, lesionado en el pasado partido de Liga de Campeones por una falta de Luis Díaz.

Hakimi, según informó el club parisino, sufrió “un esguince de ligamento grave” en el tobillo izquierdo. Su tiempo de incapacidad sería entre un mes y medio y dos meses, casi que perdiéndose la Copa África con Marruecos.

Daniel Muñoz ya ha sido relacionado en múltiples oportunidades con grandes clubes de Inglaterra y Europa. Actualmente, el jugador ha sido vinculado con el Barcelona, quien también lo estaría pretendiendo para el presente mercado de pases.

El lateral antioqueño ha sido clave para que el Crystal Palace firme un año histórico en la presente temporada, habiendo ganado la FA Cup y la Community Shield, en ambas competencias con el antioqueño como titular.