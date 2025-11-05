Familiares de personas desaparecidas en Bogotá convocan a manifestación pacífica. Foto: Andrea Ariza de AFP / Caracol Radio.

Bogotá D.C

Familiares de personas que desaparecidas en Bogotá se unieron para convocar una manifestación para este viernes 7 de noviembre con el propósito de exigir justicia y una búsqueda efectiva por parte de las autoridades competentes.

La marcha está organizada para iniciar a las 10:30 de la mañana en la estatua de Jaime Garzón, en la Avenida La Esperanza, cerca a Corferias y hacer el recorrido hasta el búnker de la Fiscalía.

Una de las familias que está convocando a esta protesta pacífica es la de la menor Ayelen Sofía , que desapareció cuando salió de su casa en la localidad de Chapinero el pasado 9 de agosto.

“Nos motivamos a hacer la marcha para buscar respuestas. Necesitamos que nos apoyen las autoridades. No solamente la Fiscalía , también otras entidades que nos puedan ayudar en la búsqueda de nuestros desaparecidos”, aseguró Claudia Oliveros, madre de Ayelen Sofía.

Aunque ella y su familia sabe que las investigaciones son reservadas, pide respuestas concretas.

“Necesitamos respuestas. No es que sí estamos trabajando, pero nosotros como familiares no los vemos. Entonces yo entiendo que es algo reservado, pero queremos sabe r ”, indicó Claudia.

Así como Claudia, son cientos las familias que buscan a sus seres queridos que han desaparecido en Bogotá y en los que en muchos casos no se avanza en las investigaciones.

Ayelen Sofía cumple 3 meses de desaparecida

Este 9 de noviembre se cumplen 3 meses de la desaparición de Ayelen Sofia , una joven de 16 años que desapareció cuando salió de su vivienda ubicada en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

La joven desapareció un sábado y horas antes estaba estudiando para presentar l as pruebas Saber Pro para aplicar a una universidad.

“Es una incertidumbre que día a día nos carga el alma, el cuerpo, todo. No podemos vivir con nuestros hijos ni con nuestros parientes desaparecidos y como si no pasara nada”, señaló la madre de la menor.

La familia de Ayelen sigue buscando a la joven; recorren las calles, pegan afiches en los postes y le preguntan a las personas para encontrar una nueva pista de su paradero.

“Continuamos con la búsqueda como lo hemos venido haciendo desde el primer día. Hemos estado en las calles y en las redes sociales”, aseguró Claudia.

La última pista de la estudiante fue en la localidad de Kennedy, cerca al barrió Rubí. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que Ayelene caminaba sola por la Avenida Primero de Mayo.

Sin embargo, se desconoce hacia donde se dirigía y su ubicación.

Desaparecidos en Bogotá

A corte de julio de 2025 se reportaron 882 personas desaparecidas , lo que representa el 42% de los casos del país, de acuerdo con los datos de la Sijín y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El 17% de los desaparecidos en Bogotá son menores de edad, es decir 156 de los cuales 106 son niñas.

El mayor número de casos de desaparición se ubican en la localidad de Kennedy , en el suroccidente de Bogotá , con 93 casos.

Ciudad Bolívar y Santa Fe son las otras dos localidades donde se reporta más esta problemática, con 92 y 87 casos respectivamente.