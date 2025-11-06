Un hombre robó artículos valorados en $300 millones a una docente que estaba hospitalizada

Capturado por el robo de joyas y dindólares a una profesora que falleció en Fredonia- foto policía Antioquia

Fredonia- Antioquia

La Policía Antioquia informó que un hombre que se habría robado artículos valorados en 300 millones de pesos de una vivienda del municipio de Fredonia fue capturado luego de una investigación adelantada desde el mes de septiembre en apoyo con la Fiscalía.

Según las autoridades, el detenido habría aprovechado que una docente pensionada estaba hospitalizada y, por la cercanía con la familia de la mujer, logró acceder a las llaves de la casa y sustraer joyas y dinero en dólares luego de que falleciera.

“Ingresando de manera arbitraria e ilegal el 14 de septiembre, en horas de la madrugada, hurtando joyas y dinero de la misma residencia. Los hijos, al notar el faltante de estos elementos, imponen la respectiva denuncia y es así donde el grupo de la seccional de investigación criminal, después de las entrevistas, verificación de videos y recopilación de material técnico probatorio, logra establecer la responsabilidad de identificación de Jaime Humberto Betancur”, reportó el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

Solo no se pudo recuperar un anillo que el judicializado ya había logrado vender. Durante las audiencias, un juez le ordenó detención en su domicilio por hurto agravado y calificado.