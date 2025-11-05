Bomberos Cundinamarca inició la búsqueda de la menor de 11 años desaparecida en Gutiérrez

Cundinamarca

El Cuerpo Oficial de Bomberos Cundinamarca inició este martes las labores de búsqueda de Shairin Tovar Quintero, una niña de 11 años que fue arrasada por el cauce del río Blanco en el municipio de Gutiérrez.

El incidente ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre, cuando la niña estaba con su hermana de 8 años jugando a la orilla de este río. Sin embargo, debido a la corriente las dos hermanas fueron arrasadas y solo la menor pudo ser rescatada ya que llevaba un flotador. Mientras que Shairin sigue desaparecida.

El alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña, solicitó en una carta al director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo , William Rozo, el apoyo de grupos especializados de búsqueda acuática para rescate de menor arrastrada por el río.

“La complejidad del cauce del río y las condiciones actuales, hacen que las labores de rescate superen las capacidades de los equipos locales, por lo que se requiere de apoyo especializado en búsqueda acuática”, indicó el mandatario local.

Cabe mencionar que el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca comenzó a apoyar el proceso de búsqueda ya que fue solicitado por el alcalde. Pues este municipio no cuenta con un Cuerpo de Bomberos activo y hasta ahora están en el proceso de legalización del contrato con un Cuerpo de Bomberos externo.

La familia de la menor se encuentra en Bogotá y pide apoyo de las autoridades para que se refuercen las labores de búsqueda de la menor.

Gobernador de Cundinamarca se pronunció sobre el caso

A través de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que bomberso de Ubaque, Fómeque y Guayabetal realizan un monitoreo constante del río.

“Agradezco a los organismos de socorro y a las comunidades locales por no detener sus esfuerzos. Seguimos atentos y brindando todo el apoyo necesario en esta difícil situación”, indicó el mandatario.