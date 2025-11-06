Más de 35 habitantes de calle han sido asesinados en medio de riñas en el Quindío

Armenia

Son más de 35 habitantes de calle que han fallecido producto de las riñas en el departamento en lo que va de este año, el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío advirtió que es alta la preocupación y trabajan en los planes operativos diariamente.

Reconoció que este año se ha tenido incremento respecto al año anterior, pero debido a la intolerancia y particularmente las riñas entre habitantes en condición de calle.

“Con una característica fundamental y es que el tema de la intolerancia se nos incrementó mucho frente a lo que pasó el año anterior, pero es intolerancia derivada de peleas o de riñas entre habitantes de calle, son más de 35 habitantes de calle que han sido asesinados en medio de riñas, en medio de de digamos de lesiones, principalmente con arma blanca", alertó.

Ante el panorama informó que han replanteado el plan operativo enfocado en dicha problemática por eso diariamente trabajan en el control del habitante en condición de calle en cuanto a quitarles los cuchillos y navajas como los elementos para el consumo de estupefacientes.

Afirmó que diariamente realizan esa labor que deja como resultado la incautación de entre 40 a 50 armas blancas lo que es clave para evitar las agresiones y también en el tema de consumo están las pipas, bazuco y marihuana.

El alto oficial también dio a conocer que municipios como Buenavista, el casco urbano de Córdoba y Filandia no se han registrado homicidios en lo que va del año

Menores instrumentalizados en delitos

Recordó que en el municipio de Montenegro lograron la aprehensión de un menor de edad que había participado en 38 homicidios lo que genera la preocupación en cuanto a la instrumentalización de menores para fines delictivos.

“De muy jóvenes se han visto inmersos en el tema de primero del consumo, pero después, digamos, de la venta y comercialización de estupefacientes, pero después se convierten en sicarios de estos delincuentes que los instrumentalizan desde muy pequeños, precisamente para eso, pues eso es una eso es una desgracia y una tragedia, no solamente para ellos, que terminan ese recorrido criminal o en una cárcel o asesinados", advirtió.

Homicidio en Armenia

Al mediodía del miércoles 5 de noviembre se registró un homicidio en el barrio Pinares al sur de Armenia. Un hombre identificado como Fredy Alexander Vélez Lozano de 41 años fue asesinado con arma de fuego y registraba antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado, lesiones culposas y daño en bien ajeno.

En ese mismo sentido el coronel reveló que es fundamental la planeación del servicio para prevenir la problemática de los homicidios. Reconoció que otro de los factores de la situación está relacionado con la comercialización y control territorial del tráfico de estupefacientes.

El coronel reconoció que el 80% de los homicidios que se registran en el departamento están relacionados con el tráfico de estupefacientes lo que tiene que ver con la disputa territorial por eso el trabajo operativo está enfocado en contrarrestar este delito.

Con este nuevo caso ya son 85 homicidios en Armenia que se han registrado en lo corrido del año.